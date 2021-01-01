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На Волині сталася аварія за участю мопеда. ВІДЕО

На Волині сталася аварія за участю мопеда. ВІДЕО
У місті Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда.

Аварія сталася 17 травня, близько 19 години у районі Сільмашу, - повідомляє «Ковель media», посилаючись на очевидців.

За словами очевидців, аварія трапилася на перехресті вулиць Заводської та Відродження. Серед уламків на дорозі лежав шолом.

На місце автопригоди прибули патрульна поліція та швидка допомога. Точної інформації щодо потерпілих наразі немає.


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Теги: аварія, Ковель
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