Де на Волині найчастіше порушували екологічне законодавство





Порушників оштрафували. До держбюджету порушники мають сплатити 70 тисяч 359 гривень, - повідомляють на



У Володимир-Волинському районі притягнули до відповідальності 32 людей, 22 – за спалювання відходів або рослинності.



Екологічних порушників також виявили:



Камінь-Каширський район – 9 осіб,



Шацький – 10 осіб,



Любомльський – 25 осіб,



Луцький район – 26 осіб,



Маневицький – 11 осіб,



Рожищенський – 4 осіб,



Ківерцівський – 3 осіб,



Любешівський – 8 осіб,



Старовижівський – 8 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У квітні інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували 140 порушень екологічного законодавства на території Волинської області.Порушників оштрафували. До держбюджету порушники мають сплатити 70 тисяч 359 гривень, - повідомляють на сайті Держекоінспекції.У Володимир-Волинському районі притягнули до відповідальності 32 людей, 22 – за спалювання відходів або рослинності.Екологічних порушників також виявили:Камінь-Каширський район – 9 осіб,Шацький – 10 осіб,Любомльський – 25 осіб,Луцький район – 26 осіб,Маневицький – 11 осіб,Рожищенський – 4 осіб,Ківерцівський – 3 осіб,Любешівський – 8 осіб,Старовижівський – 8 осіб.

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