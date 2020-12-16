Де на Волині найчастіше порушували екологічне законодавство
Сьогодні, 08:35
У квітні інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували 140 порушень екологічного законодавства на території Волинської області.
Порушників оштрафували. До держбюджету порушники мають сплатити 70 тисяч 359 гривень, - повідомляють на сайті Держекоінспекції.
У Володимир-Волинському районі притягнули до відповідальності 32 людей, 22 – за спалювання відходів або рослинності.
Екологічних порушників також виявили:
Камінь-Каширський район – 9 осіб,
Шацький – 10 осіб,
Любомльський – 25 осіб,
Луцький район – 26 осіб,
Маневицький – 11 осіб,
Рожищенський – 4 осіб,
Ківерцівський – 3 осіб,
Любешівський – 8 осіб,
Старовижівський – 8 осіб.
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Порушників оштрафували. До держбюджету порушники мають сплатити 70 тисяч 359 гривень, - повідомляють на сайті Держекоінспекції.
У Володимир-Волинському районі притягнули до відповідальності 32 людей, 22 – за спалювання відходів або рослинності.
Екологічних порушників також виявили:
Камінь-Каширський район – 9 осіб,
Шацький – 10 осіб,
Любомльський – 25 осіб,
Луцький район – 26 осіб,
Маневицький – 11 осіб,
Рожищенський – 4 осіб,
Ківерцівський – 3 осіб,
Любешівський – 8 осіб,
Старовижівський – 8 осіб.
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