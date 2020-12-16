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Де на Волині найчастіше порушували екологічне законодавство

Де на Волині найчастіше порушували екологічне законодавство
У квітні інспектори Державної екологічної інспекції зафіксували 140 порушень екологічного законодавства на території Волинської області.

Порушників оштрафували. До держбюджету порушники мають сплатити 70 тисяч 359 гривень, - повідомляють на сайті Держекоінспекції.

У Володимир-Волинському районі притягнули до відповідальності 32 людей, 22 – за спалювання відходів або рослинності.

Екологічних порушників також виявили:

Камінь-Каширський район – 9 осіб,

Шацький – 10 осіб,

Любомльський – 25 осіб,

Луцький район – 26 осіб,

Маневицький – 11 осіб,

Рожищенський – 4 осіб,

Ківерцівський – 3 осіб,

Любешівський – 8 осіб,

Старовижівський – 8 осіб.

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Теги: Волинь, екологія
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