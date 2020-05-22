Рівненські медики запальними танцями підтримали хворих на COVID-19 та колег-лікарів. ВІДЕО

Працівники Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф долучилися до всесвітнього флешмобу на підтримку тих, хто хворіє на COVID-19 та медиків, які рятують їхні життя.Про це йдеться на сторінці Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."Наші медики не лише щодня рятують життя, а й вміють танцювати, даруючи позитивні емоції тим, хто зараз їх дуже потребує. Працівники Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф долучилися до всесвітнього флешмобу на підтримку тих, хто зараз хворіє на COVID-19 і медиків, які цілодобово надають їм допомогу. А також до Європейського Дня екстреної медичної допомоги", - йдеться у дописі під відео танцю.Сам танець складається з трьох частин: перша - робота працівників «екстренки» до пандемії, друга - нелегкі будні у захисних костюмах в умовах коронавірусу, і третя - найприємніша, коли працівники «швидкої» скидають маски, що символізує остаточну перемогу над коронавірусом.