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В Індії з'явилися ліки від коронавірусу

В Індії з'явилися ліки від коронавірусу
В Індії надійшла в обіг перша партія нового препарату для лікування коронавірусу COVID-19 - 2-дезоксі-D-глюкоза (2-DG).

Генеральний контролер із лікарських засобів Індії схвалив препарат 2-DG для екстреного використання. Про це повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що ці ліки розроблено Інститутом ядерної медицини та суміжних наук (INMAS) і лабораторією Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) спільно з індійською фармацевтичною компанією Dr. Reddy's Laboratories у місті Хайдарабад.

Першу партію препарату 2-DG, нещодавно схваленого генеральним контролером із лікарських засобів Індії для екстреного використання, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх передав міністру охорони здоров'я Харши Вардхану в столиці Нью-Делі.

Нагадаємо, в Індії мінімум випадків COVID-19 майже за місяць. За минулу добу в країні виявили 281 386 випадків коронавірусу. Число летальних випадків зросло на 4106 і становить 274 390.

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Теги: коронавірус, ліки, світ
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