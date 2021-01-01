В Індії з'явилися ліки від коронавірусу





Генеральний контролер із лікарських засобів Індії схвалив препарат 2-DG для екстреного використання. Про це повідомляє



Зазначено, що ці ліки розроблено Інститутом ядерної медицини та суміжних наук (INMAS) і лабораторією Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) спільно з індійською фармацевтичною компанією Dr. Reddy's Laboratories у місті Хайдарабад.



Першу партію препарату 2-DG, нещодавно схваленого генеральним контролером із лікарських засобів Індії для екстреного використання, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх передав міністру охорони здоров'я Харши Вардхану в столиці Нью-Делі.



Нагадаємо, в Індії мінімум випадків COVID-19 майже за місяць. За минулу добу в країні виявили 281 386 випадків коронавірусу. Число летальних випадків зросло на 4106 і становить 274 390.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Індії надійшла в обіг перша партія нового препарату для лікування коронавірусу COVID-19 - 2-дезоксі-D-глюкоза (2-DG).Генеральний контролер із лікарських засобів Індії схвалив препарат 2-DG для екстреного використання. Про це повідомляє Кореспондент. Зазначено, що ці ліки розроблено Інститутом ядерної медицини та суміжних наук (INMAS) і лабораторією Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) спільно з індійською фармацевтичною компанією Dr. Reddy's Laboratories у місті Хайдарабад.Першу партію препарату 2-DG, нещодавно схваленого генеральним контролером із лікарських засобів Індії для екстреного використання, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх передав міністру охорони здоров'я Харши Вардхану в столиці Нью-Делі.Нагадаємо, в Індії мінімум випадків COVID-19 майже за місяць. За минулу добу в країні виявили 281 386 випадків коронавірусу. Число летальних випадків зросло на 4106 і становить 274 390.

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