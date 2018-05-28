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Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*

Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*
Через декілька днів у Луцьку вже традиційно відбудеться найвеселіша та найдрайвовіша подія весняно-літнього сезону – Свято морозива від компанії «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод»).

Про це повідомляють організатори.

Свято, яке обожнюють не лише діти, а й дорослі, відбудеться на Театральному майдані у Луцьку у неділю, 23 травня. Триватиме дійство з 13:00 до 18:00.

Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*


Організатори гарантують отримання захоплюючих пригод, яскравих емоцій, святкового настрою і максимальне втілення цьогорічного слогану «РУДЬ» ― це завжди любов».

Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*


Спосіб участі у розвагах дуже простий:

При купівлі 1 будь-якого морозива, кожен отримає 1 квиток на улюблений атракціон в подарунок. Більше морозива — більше вражень!

Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*


Організатори гарантують дотримання всіх необхідних санітарно-гігієнічних норм тазаходів безпеки.

Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*


Провідний маркетолог компанії «Рудь», координатор проекту «Свято Морозива» Тетяна Хомяк розповідає: «Свято морозива вже вшістнадцяте подарує гостям радісну атмосферу та наповнить їхні серця теплотою, оскільки компанія «Рудь» ― це завжди любов. Кожен зможе обрати розвагу за смаком: квест, конкурси, фотозони, атракціони. 100% задоволення ― гарантуємо! Запрошуємо зібратися разом з друзями чи родиною та повеселитись на Святі морозива від компанії «Рудь» на повну!»

Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*


На святі учасників очікують корисні майстер-класи, драйвові атракціони, цікаві конкурси, захоплюючий квест, яскраві фотозони та ще багато-багато крутих веселощів та подарунків.

Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*
Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*
Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*


Більше деталей на svyato.rud.ua.



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Теги: Свято морозива, Луцьк, Рудь
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