Свято морозива від «Рудь» – вже зовсім скоро в Луцьку*





Про це повідомляють організатори.



Свято, яке обожнюють не лише діти, а й дорослі, відбудеться на Театральному майдані у Луцьку у неділю, 23 травня. Триватиме дійство з 13:00 до 18:00.







Організатори гарантують отримання захоплюючих пригод, яскравих емоцій, святкового настрою і максимальне втілення цьогорічного слогану «РУДЬ» ― це завжди любов».







Спосіб участі у розвагах дуже простий:



При купівлі 1 будь-якого морозива, кожен отримає 1 квиток на улюблений атракціон в подарунок. Більше морозива — більше вражень!







Організатори гарантують дотримання всіх необхідних санітарно-гігієнічних норм тазаходів безпеки.







Провідний маркетолог компанії «Рудь», координатор проекту «Свято Морозива» Тетяна Хомяк розповідає: «Свято морозива вже вшістнадцяте подарує гостям радісну атмосферу та наповнить їхні серця теплотою, оскільки компанія «Рудь» ― це завжди любов. Кожен зможе обрати розвагу за смаком: квест, конкурси, фотозони, атракціони. 100% задоволення ― гарантуємо! Запрошуємо зібратися разом з друзями чи родиною та повеселитись на Святі морозива від компанії «Рудь» на повну!»







На святі учасників очікують корисні майстер-класи, драйвові атракціони, цікаві конкурси, захоплюючий квест, яскраві фотозони та ще багато-багато крутих веселощів та подарунків.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через декілька днів у Луцьку вже традиційно відбудеться найвеселіша та найдрайвовіша подія весняно-літнього сезону – Свято морозива від компанії «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод»).Про це повідомляють організатори.Свято, яке обожнюють не лише діти, а й дорослі, відбудеться на Театральному майдані у Луцьку у неділю, 23 травня. Триватиме дійство з 13:00 до 18:00.Організатори гарантують отримання захоплюючих пригод, яскравих емоцій, святкового настрою і максимальне втілення цьогорічного слогану «РУДЬ» ― це завжди любов».Спосіб участі у розвагах дуже простий:При купівлі 1 будь-якого морозива, кожен отримає 1 квиток на улюблений атракціон в подарунок. Більше морозива — більше вражень!Організатори гарантують дотримання всіх необхідних санітарно-гігієнічних норм тазаходів безпеки.Провідний маркетолог компанії «Рудь», координатор проекту «Свято Морозива»розповідає: «Свято морозива вже вшістнадцяте подарує гостям радісну атмосферу та наповнить їхні серця теплотою, оскільки компанія «Рудь» ― це завжди любов. Кожен зможе обрати розвагу за смаком: квест, конкурси, фотозони, атракціони. 100% задоволення ― гарантуємо! Запрошуємо зібратися разом з друзями чи родиною та повеселитись на Святі морозива від компанії «Рудь» на повну!»На святі учасників очікують корисні майстер-класи, драйвові атракціони, цікаві конкурси, захоплюючий квест, яскраві фотозони та ще багато-багато крутих веселощів та подарунків.Більше деталей на svyato.rud.ua

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