Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 травня 2021 року.
Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 999 осіб;
летальних випадків – 285;
одужало – 17 751 особа;
здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 160 095 осіб;
одужало – 1 882 344 особи;
летальних випадків – 48 469;
проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
17 232 людини щепили проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні. 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;
Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;
Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;
Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;
Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;
Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;
Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;
Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;
Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;
Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;
Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;
Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;
Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;
Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;
Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;
Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;
Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;
Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;
Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;
Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;
Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;
Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;
Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;
Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей.
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Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 999 осіб;
летальних випадків – 285;
одужало – 17 751 особа;
здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 160 095 осіб;
одужало – 1 882 344 особи;
летальних випадків – 48 469;
проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
17 232 людини щепили проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні. 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;
Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;
Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;
Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;
Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;
Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;
Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;
Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;
Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;
Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;
Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;
Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;
Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;
Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;
Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;
Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;
Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;
Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;
Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;
Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;
Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;
Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;
Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;
Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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