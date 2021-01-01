Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за минулу добу

4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 травня 2021 року.Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники, про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 999 осіб;летальних випадків – 285;одужало – 17 751 особа;здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 160 095 осіб;одужало – 1 882 344 особи;летальних випадків – 48 469;проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.17 232 людини щепили проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні. 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей.