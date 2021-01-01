У луцькій багатоповерхівці трапилась пожежа





Про це



О 16:12 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в 5-ти поверховому цегляному житловому будинку на вулиці Рівненській у місті Луцьку. Пожежа виникла в трьохкімнатній квартирі на першому поверсі в кухні. Працівники 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцьк локалізували пожежу о 16:18, ліквідували - о 16:20. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірна причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроплити.



Ще одне повідомлення про пожежу у житловому секторі надійшло о 19:41 – горів цегляний житловий будинок у місті Любомль. О 20 годині силами рятувальників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль та працівників місцевої пожежної охорони смт Головне горіння локалізували, о 20:13 – ліквідовали. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття на незначній площі. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 17 травня рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі в Луцькому та Ковельському районах.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.О 16:12 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в 5-ти поверховому цегляному житловому будинку на вулиці Рівненській у місті Луцьку. Пожежа виникла в трьохкімнатній квартирі на першому поверсі в кухні. Працівники 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцьк локалізували пожежу о 16:18, ліквідували - о 16:20. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірна причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроплити.Ще одне повідомлення про пожежу у житловому секторі надійшло о 19:41 – горів цегляний житловий будинок у місті Любомль. О 20 годині силами рятувальників 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль та працівників місцевої пожежної охорони смт Головне горіння локалізували, о 20:13 – ліквідовали. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття на незначній площі. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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