На Волині скутер зіткнувся з легковиком: є постраждалі





Про це



Автопригода трапилася близько 19 години. За кермом скутера перебував 17-річний житель Ковельського району. Хлопець не надав переваги у русі та зіткнувся із легковим автомобілем Audi 100, яким керував 50-річний місцевий житель, який рухався головною дорогою.



Внаслідок ДТП водій скутера та його 17-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню.



За фактом автопригоди триває перевірка. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 травня, ввечері на вулиці Заводській у Ковелі скутер Shineray зіткнувся із автомобілем Audi 100. Скутерист па пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася близько 19 години. За кермом скутера перебував 17-річний житель Ковельського району. Хлопець не надав переваги у русі та зіткнувся із легковим автомобілем Audi 100, яким керував 50-річний місцевий житель, який рухався головною дорогою.Внаслідок ДТП водій скутера та його 17-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню.За фактом автопригоди триває перевірка. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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