На Волині за минулу добу – 135 нових і 7 летальних випадків коронавірусу

За останню добу на Волині зареєстрували 135 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 7, медпрацівників — 4).Одужало за добу – 202 особи, летальних випадків – 7, про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.За весь час пандемії в області зареєстрували 59 880 підтверджених випадків COVID-19, з них 3116 у дітей та 3543 у медичних працівників. Одужало 54 811 осіб, з них 2681 дитина та 3224 медичних працівники. 1099 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків. Кількість активних хворих – 3970.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів м.Луцьк, Луцького, Ковельського, Ратнівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів (захворіли 10 учнів та 12 педагогів). Нині продовжують хворіти 103 учні та 161 працівник закладів освіти.За період епідемічного спостереження зареєстрували 66 662 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 264 повідомлення про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 233 663 особи. За минулу добу – 753 особи, в тому числі приватними лабораторіями – 197.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 162 788 осіб. За минулу добу — 393 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 365 та приватними лабораторіями – 24.Від початку вакцинальної кампанії в області провели 23 952 щеплення, в тому числі за 17 травня 2021 року — 481.