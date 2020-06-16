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У Луцьку відкриють центр для корекції сімейних стосунків

У Луцьку відкриють центр для корекції сімейних стосунків
В управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міськради планують створити Центр медіації та корекції сімейних взаємовідносин.

Про це написала начальниця управління Ліна Галан на своїй фейсбук-сторінці.

«У будь-яких ситуаціях вміти домовлятись, знаходити компроміс, відшукати сильні сторони і визнати свої слабкі, відділити емоції від раціональності та реальності - це вміння може приходити з роками або при гіркому досвіді «навчанні на помилках». Створюємо спеціалізоване формування при нашому управлінні, яке надасть можливість людям звернутись до фахових, професійних медіаторів», - йдеться в повідомленні.

Громадська організація «Волинський центр медіації» вже працює у цьому напрямку. Нещодавно підписали трьохсторонній меморандум про співпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, ГО та управлінням.

Крім того, вже заручилися підтримкою провідних нотаріусів Луцька та науковців університету, 2 працівника управління проходитиме навчання за програмою медіаторів, облаштовують приміщення для проведення роботи з людьми, які потребують особливої допомоги, та впроваджують соціальну послугу медіація в дії.

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Теги: Луцьк, центр медіації, стосунки, міськрада
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