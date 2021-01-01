У Княгининівській громаді – критична ситуація з розповсюдженням наркотиків
Сьогодні, 10:26
Міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що у Княгининівській громаді назріла критична ситуація з розповсюдженням наркотиків. Учора, 17 травня, відбулися збори разом із мешканцями громади задля вирішення проблеми.
Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.
«За останні кілька днів мешканці громади разом з поліцією зловили близько 100 розповсюджувачів і споживачів наркотиків, які обрали територію ТГ для провадження своєї діяльності», - зазначив Ігор Поліщук.
Тож поліцейські та нацгвардійці забезпечуватимуть максимальне патрулювання території Княгининівської громади. Окрім того, мер дав доручення підготувати проєкт рішення про звернення до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за розповсюдження наркотичних речовин.
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Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.
«За останні кілька днів мешканці громади разом з поліцією зловили близько 100 розповсюджувачів і споживачів наркотиків, які обрали територію ТГ для провадження своєї діяльності», - зазначив Ігор Поліщук.
Тож поліцейські та нацгвардійці забезпечуватимуть максимальне патрулювання території Княгининівської громади. Окрім того, мер дав доручення підготувати проєкт рішення про звернення до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за розповсюдження наркотичних речовин.
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