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Молодики з Волині викрали із залізничної колії рельсу, болти та підкладку

Молодики з Волині викрали із залізничної колії рельсу, болти та підкладку
У Нововолинську зловмисники викрали із залізничної колії болти, підкладки та рельсу. Їх оперативно встановили правоохоронці. Викрадену рельсу вилучили.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 17 травня, до поліції надійшла заява від керівництва державного підприємства. У листі, зокрема, повідомляли, що невідомі викрали із залізничної колії Шахта 4 – Кроноспан у Нововолинську 4 підкладки, 8 болтів та рельсу довжиною понад 4 м. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 5 тисяч гривень.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїли жителі Володимир-Волинського району, 24 та 18 років. До слова, обоє раніше судимі за вчинення крадіжок. Викрадену рельсу вилучили.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту або до п’яти років обмеження чи позбавлення волі. Слідство триває.

Молодики з Волині викрали із залізничної колії рельсу, болти та підкладку

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Теги: Волинь, Нововолинськ, крадіжка, залізниця, рельса
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