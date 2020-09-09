Луцьк вимагає зберегти дитячу залізницю

Луцькрада звернулася до прем’єр-міністра України, міністра інфраструктури України, в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо збереження дитячої залізниці у місті.Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.У зверненні депутати зазначають, що із вересня 2020 року дитяча залізниця не працює. Нині територію не обслуговують, вона занедбується, а майно руйнується. За 66 років роботи залізниця стала не просто одним із закладів позашкільної освіти, а й однією з атракційних родзинок міста, виховала не одне покоління юних залізничників, перевезла сотні тисяч дітей та їх батьків, наголошують обранці громади.Луцька міська рада неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України, АТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів щодо збереження майнового комплексу Луцької дитячої залізниці та продовження її функціонування за призначенням. Відповідно до останньої відповіді товариства від 22.04.2021 № Ц-4/6-88/2143-21, на засіданні Комісії з непрофільних активів АТ «Укрзалізниця» 19.03.2021 розглядали питання віднесення Луцької дитячої залізниці до непрофільних активів товариства, однак питання відклали для подальшого обговорення. Таке листування триває понад 9 місяців, проте чіткої відповіді про план подальших дій, жодних кроків щодо вирішення питання досі не було. У березні міський голова Луцьказустрівся з головою правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимиром Жмаком з питання збереження в Луцьку дитячої залізниці та передачі її у власність міста, однак його звільнили. Проблема й далі «висить» в повітрі.«Ми готові утримувати цей комплекс, повернути працівників, які були переведені в інші підрозділи «Укрзалізниці», - говорить мер.З-поміж іншого, питання викликає значний суспільний резонанс. Активні мешканці, де висловлюють сподівання та вимоги щодо продовження її функціонування.«Кожен, хто хоча б раз відвідувач та мав змогу прокататися на «Юності», відчув теплоту, яку віддають пасажирам юні залізничники. Вона має свою багату історію. Дитяча залізниця не тільки навчає, а й виховує в дітях витримку, серйозність та відповідальність», - відзначив небайдужий до долі дитячої залізниці, її випускникТому Луцьк готовий прийняти комплекс споруд та матеріальних цінностей дитячої залізниці на баланс територіальної громади, взяти його в оренду чи розглянути інші варіанти співпраці. Депутати просять якомога швидше вирішити питання з метою підготовки дитячої залізниці до нового сезону та початку роботи у літньо-осінній період.Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ»відзначив, що фракція «СВІДОМІ» повністю підтримує звернення та вимагає зберегти залізницю. Також фракція пропонує на найближчу сесію підготувати проєкт рішення про готовність прийняти об’єкт у комунальну власність, як було із земельною ділянкою на П’ятницькій Гірці.«Думаю, що такий сигнал посилить позицію міської ради у переговорах з «Укрзалізницею», - наголосив Наход.