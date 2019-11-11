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Забруднення повітря та нестерпний сморід: Гнідавський цукровий завод вимагають перевірити

Забруднення повітря та нестерпний сморід: Гнідавський цукровий завод вимагають перевірити
Луцьк звернувся до Держекоінспекції та Держпродспоживслужби щодо вирішення екологічних проблем громади, пов’язаних із забруднення атмосферного повітря промисловими викидами та нестерпним смородом, що становить загрозу для здоров'я населення, від діяльності ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.

В.о. начальника відділу екології Олег Гелета зазначив, що із 10 травня 2021 року у групу оперативного реагування «15-80» та у відділ екології Луцької міської ради почали надходити скарги мешканців Луцька про погіршення умов проживання через нестерпний сморід та викиди в атмосферне повітря чорного диму від діяльності ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

«Особливої інтенсивності поширення неприємних запахів набуло 15-16 травня, про що свідчили численні скарги громадян до Луцької міської ради на їдкий дим з труби заводу, що викликав кашель, головокружіння, задишку у дітей», - повідомив Гелета.

Підприємство розташоване за межами міста, тож вплинути на нього мерія не може. Відтак, звернулася до контролюючих органів щодо здійснення перевірки діяльності ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» та за її результатами вжити відповідні заходи.

Головне фото - Інформаційного агентства Волинські Новини

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Теги: Луцьк, сморід, цукровий завод, дим
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Коментарі 2
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Та зразу біля заводу знаходиться дитячий садочок!!!! Закрийте ту вонючку, бо кожен сезон інший запах виділяє!!!
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А хто зупинить злочинну діяльність водоканалу? Чи може з Липлянських очисних сморід менший .
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