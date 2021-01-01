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У школах волинської громади продовжили навчання

У школах волинської громади продовжили навчання
Навчання у школах Нововолинської громади через більш тривалі канікули, які тривали в жовтні 2020 року та в січні 2021 року, вирішили продовжити.

Про це повідомляє Нововолинська міська рада.

Як повідомляють, таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що в ліцеях громади не встигають вичитати повну кількість матеріалу до 31 травня цього року.

Так, управління освіти прийняло рішення подовжити очне навчання до 4-го червня та до 16-го червня - дистанційне.

Фото - ілюстративне

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Теги: Нововолинська громада, навчання, продовження
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