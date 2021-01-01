У школах волинської громади продовжили навчання





Про це повідомляє



Як повідомляють, таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що в ліцеях громади не встигають вичитати повну кількість матеріалу до 31 травня цього року.



Так, управління освіти прийняло рішення подовжити очне навчання до 4-го червня та до 16-го червня - дистанційне.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчання у школах Нововолинської громади через більш тривалі канікули, які тривали в жовтні 2020 року та в січні 2021 року, вирішили продовжити.Про це повідомляє Нововолинська міська рада. Як повідомляють, таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що в ліцеях громади не встигають вичитати повну кількість матеріалу до 31 травня цього року.Так, управління освіти прийняло рішення подовжити очне навчання до 4-го червня та до 16-го червня - дистанційне.

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