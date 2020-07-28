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Греція, Кіпр, Сейшели: для українських туристів відкрили кордони 107 країн

Греція, Кіпр, Сейшели: для українських туристів відкрили кордони 107 країн
Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку додалися три нових.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

“Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в’їзд подорожуючим з України дозволило додатково 3 країни, це — Греція, Кіпр та Сейшельські острови”, — сказав Кулеба.

Умови в’їзду до зазначених країн у той же час можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту та обов’язкового карантину, додав міністр.

Він також зазначив, що МЗС наразі активно працює над укладенням двосторонніх угод про визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

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Теги: коронавірус, українські туристи, подорожі
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