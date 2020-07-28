Греція, Кіпр, Сейшели: для українських туристів відкрили кордони 107 країн





Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, передає кореспондент

“Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в’їзд подорожуючим з України дозволило додатково 3 країни, це — Греція, Кіпр та Сейшельські острови”, — сказав Кулеба.



Умови в’їзду до зазначених країн у той же час можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту та обов’язкового карантину, додав міністр.



Він також зазначив, що МЗС наразі активно працює над укладенням двосторонніх угод про визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку додалися три нових.Про це заявив міністр закордонних справ Українипід час онлайн-брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

“Станом на сьогодні, 18 травня, для громадян України відкрито кордони 107 країн світу. З часу нашого попереднього брифінгу 26 березня в’їзд подорожуючим з України дозволило додатково 3 країни, це — Греція, Кіпр та Сейшельські острови”, — сказав Кулеба.Умови в’їзду до зазначених країн у той же час можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, зокрема надання негативних результатів ПЛР-тесту, проходження тестування в аеропорту та обов’язкового карантину, додав міністр.Він також зазначив, що МЗС наразі активно працює над укладенням двосторонніх угод про визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

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