В Україну привезли нову партію вакцини Pfizer: коли і кого нею щеплюватимуть





Про це Максим Степанов,



Надійшло ще 122 850 тисяч доз вакцини Pfizer. Загалом, у межах цієї поставки від COVAX Україна має отримати 473 тисяч доз вакцини та розчинник для ін'єкцій.



Препарат доставлять протягом тижня, кількома рейсами. Останній, четвертий, має прибути до України 24 травня. Із ним приїде і розчин для вакцини, без якого щеплювати людей неможливо. Тому вакцинація цією партією препарату має стартувати від 24 травня.



Як повідомляли раніше, передусім вакцинуватимуть з цієї поставки увесь персонал закладів освіти, тобто не лише вчителі чи адміністрація, але й охоронці, кухарі, технічні працівники. Якщо з цих 473 тис. доз Pfizer для освітян використають не всі, то залишками щеплять людей у будинках похилого віку та працівників цих закладів, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших, хто не встиг планово отримати свою дозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До України вранці вівторка, 18 травня, прилетіла нова партія вакцини від коронавірусу Pfizer/ BioNTech. Препарат надійшов у межах глобальної ініціативи COVAX до аеропорту «Київ».Про це повідомили в ЮНІСЕФ та підтвердив чинний голова МОЗ передає ТСН.Надійшло ще 122 850 тисяч доз вакцини Pfizer. Загалом, у межах цієї поставки від COVAX Україна має отримати 473 тисяч доз вакцини та розчинник для ін'єкцій.Препарат доставлять протягом тижня, кількома рейсами. Останній, четвертий, має прибути до України 24 травня. Із ним приїде і розчин для вакцини, без якого щеплювати людей неможливо. Тому вакцинація цією партією препарату має стартувати від 24 травня.Як повідомляли раніше, передусім вакцинуватимуть з цієї поставки увесь персонал закладів освіти, тобто не лише вчителі чи адміністрація, але й охоронці, кухарі, технічні працівники. Якщо з цих 473 тис. доз Pfizer для освітян використають не всі, то залишками щеплять людей у будинках похилого віку та працівників цих закладів, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших, хто не встиг планово отримати свою дозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію