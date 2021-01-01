Судили підприємця, який ошукав олицьку психлікарню на велику суму





Світлана Поліщук,



Історія бере початок ще з грудня 2017-го, коли психлікарня уклала угоду з підприємцем Скирським Олександром Валентиновичем про проведення поточного ремонту одного з приміщень будівлі установи на вулиці Замковій, 28 в Олиці. Загальна сума договору склала 180 359 гривень. Та, як виявилося згодом, заплатити лікарня мала б на 77 445 гривень менше.



Як йдеться у матеріалах справи, Олександр Скирський вніс до акту виконаних робіт неправдиві відомості про кошти, витрачені на доїзд працівників та їхні відрядження.



Зокрема, підприємець збрехав, що 25 815 гривень пішло на «перевезення працівників будівельних організацій будівельним транспортом», а ще цілих 51 629 гривень буцімто витратили на відрядження цих же працівників на об’єкт будівництва.



«ФОП Олександр Скирський умисно включив витрати, які не були ним понесені та які не підтверджено будь-якими документами, а саме авансовими звітами, рахунками-фактури щодо оплати на проживання працівників, квитанціями та фіскальними чеками про здійснену оплату, подорожніми листами на перевезення працівників», — йдеться у тексті вироку.



Свою провину Скирський визнав і відшкодував лікарні 77 445 гривень, які незаконно привласнив, ще до судового розгляду. Зрештою суд призначив йому 850 гривень штрафу з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням державних замовлень та використанням бюджетних коштів на рік. Ще 2 778 гривень підприємець заплатить за проведення судово-економічної експертизи.



Попри обман психіатрична лікарня продовжила співпрацю з Олександром Скирським і у 2019-му знову уклала з ним угоду. Цього разу медики замовили встановлення котлів на 49 910 гривень.



Загалом Скирський нерідко надає послуги медичним установам. За даними

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємець, який проводив ремонт у Волинській обласній психіатричній лікарні №2 смт Олика, заплатить 850 гривень штрафу за те, що ошукав керівництво лікувального закладу на 77 тисяч. Також суд на рік позбавив його права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням державних замовлень та використанням бюджетних коштів. Завдані збитки бізнесмен відшкодував добровільно ще до вироку. Вирок у справі 25 березня винесла суддя Ківерцівського районного суду пише Сила правди.Історія бере початок ще з грудня 2017-го, коли психлікарня уклала угоду з підприємцемпро проведення поточного ремонту одного з приміщень будівлі установи на вулиці Замковій, 28 в Олиці. Загальна сума договору склала 180 359 гривень. Та, як виявилося згодом, заплатити лікарня мала б на 77 445 гривень менше.Як йдеться у матеріалах справи, Олександр Скирський вніс до акту виконаних робіт неправдиві відомості про кошти, витрачені на доїзд працівників та їхні відрядження.Зокрема, підприємець збрехав, що 25 815 гривень пішло на «перевезення працівників будівельних організацій будівельним транспортом», а ще цілих 51 629 гривень буцімто витратили на відрядження цих же працівників на об’єкт будівництва.«ФОП Олександр Скирський умисно включив витрати, які не були ним понесені та які не підтверджено будь-якими документами, а саме авансовими звітами, рахунками-фактури щодо оплати на проживання працівників, квитанціями та фіскальними чеками про здійснену оплату, подорожніми листами на перевезення працівників», — йдеться у тексті вироку.Свою провину Скирський визнав і відшкодував лікарні 77 445 гривень, які незаконно привласнив, ще до судового розгляду. Зрештою суд призначив йому 850 гривень штрафу з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням державних замовлень та використанням бюджетних коштів на рік. Ще 2 778 гривень підприємець заплатить за проведення судово-економічної експертизи.Попри обман психіатрична лікарня продовжила співпрацю з Олександром Скирським і у 2019-му знову уклала з ним угоду. Цього разу медики замовили встановлення котлів на 49 910 гривень.Загалом Скирський нерідко надає послуги медичним установам. За даними «Clarity Project» , саме два лікувальні заклади є найбільшими замовниками ремонтника. Зокрема, він уклав 10 угод з КП «Луцька міська дитяча поліклініка» на 1 116 442 гривні, та 8 угод з КП «Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька» на 981 254 гривні.

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