У місті на Волині на очисних спорудах постраждали працівники водоканалу





Про це повідомляє



Травмувалися два працівники Нововолинського водоканалу. Інформацію підтвердив директор підприємства Володимир Озімчук.



Постраждалих госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го травня у Нововолинську на очисних спорудах стався нещасний випадок.Про це повідомляє "БУГ". Травмувалися два працівники Нововолинського водоканалу. Інформацію підтвердив директор підприємстваПостраждалих госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.Деталі - згодом.

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