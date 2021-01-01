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У місті на Волині на очисних спорудах постраждали працівники водоканалу

У місті на Волині на очисних спорудах постраждали працівники водоканалу
18-го травня у Нововолинську на очисних спорудах стався нещасний випадок.

Про це повідомляє "БУГ".

Травмувалися два працівники Нововолинського водоканалу. Інформацію підтвердив директор підприємства Володимир Озімчук.

Постраждалих госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.

Деталі - згодом.

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Теги: Нововолинськ, очисні споруди, нещасний випадок
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