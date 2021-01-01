У місті на Волині на очисних спорудах постраждали працівники водоканалу
Сьогодні, 12:42
18-го травня у Нововолинську на очисних спорудах стався нещасний випадок.
Про це повідомляє "БУГ".
Травмувалися два працівники Нововолинського водоканалу. Інформацію підтвердив директор підприємства Володимир Озімчук.
Постраждалих госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє "БУГ".
Травмувалися два працівники Нововолинського водоканалу. Інформацію підтвердив директор підприємства Володимир Озімчук.
Постраждалих госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.
Деталі - згодом.
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