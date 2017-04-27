Шукають вже 2 тижні: у Туреччині у горах зникла українка
Сьогодні, 13:12
У горах Анталії вже другий тиждень тривають пошуки зниклої українки.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 травня.
Одеситка Яна Кривошея полетіла до Туреччини 1 травня. Вона самотужки вирушила на вершину гори Геїк Сіврісі, але потім перестала виходити на зв'язок. Про пошуки у соцмережах першим повідомив її брат.
Українка 1979 року народження. Вона зупинилась у кемпінгу. Там розпитувала про маршрути. Попри застереження самій не йти, підійнялась в гори. Написала мамі повідомлення, що дісталася до вершини, але більше на зв'язок не виходила.
Жінка повинна була повернутися до України 10 травня, але на літак не сіла. Тоді її рідні повідомили українського консула в Туречччині про зникнення. В країні розпочалася пошукова операція. Рятувальники та альпіністи у горах знайшли намет та особисті речі українки. За даними рятувальників, телефон жінки востаннє вмикали 4 травня на відстані приблизно 80 кілометрів від місця сходження.
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Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 травня.
Одеситка Яна Кривошея полетіла до Туреччини 1 травня. Вона самотужки вирушила на вершину гори Геїк Сіврісі, але потім перестала виходити на зв'язок. Про пошуки у соцмережах першим повідомив її брат.
Українка 1979 року народження. Вона зупинилась у кемпінгу. Там розпитувала про маршрути. Попри застереження самій не йти, підійнялась в гори. Написала мамі повідомлення, що дісталася до вершини, але більше на зв'язок не виходила.
Жінка повинна була повернутися до України 10 травня, але на літак не сіла. Тоді її рідні повідомили українського консула в Туречччині про зникнення. В країні розпочалася пошукова операція. Рятувальники та альпіністи у горах знайшли намет та особисті речі українки. За даними рятувальників, телефон жінки востаннє вмикали 4 травня на відстані приблизно 80 кілометрів від місця сходження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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