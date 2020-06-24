У волинському місті на очисних спорудах травмувалися працівники водоканалу: деталі інциденту. ФОТО
Сьогодні, 13:24
Повідомили деталі нещасного випадку на очисних спорудах у Нововолинську.
Про це повідомляють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.
Нагадаємо, інцидент трапився сьогодні, 18 травня, близько 11 години.
Як повідомляють, на вул. Сокальська (очисні споруди) два працівники КП «Нововолинськводоканал» втратили свідомість у 4-х метровому колодязі.
Особовий склад 5-ї ДПРЧ здійснили рятування потерпілих з колодязя за допомогою апаратів захисту органів дихання та аварійно-рятувального обладнання, транспортування до карети екстреної медичної допомоги.
Постраждалих госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.
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Про це повідомляють на сторінці "Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області" у фейсбуці.
Нагадаємо, інцидент трапився сьогодні, 18 травня, близько 11 години.
Як повідомляють, на вул. Сокальська (очисні споруди) два працівники КП «Нововолинськводоканал» втратили свідомість у 4-х метровому колодязі.
Особовий склад 5-ї ДПРЧ здійснили рятування потерпілих з колодязя за допомогою апаратів захисту органів дихання та аварійно-рятувального обладнання, транспортування до карети екстреної медичної допомоги.
Постраждалих госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.
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