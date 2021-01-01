Розшукують безвісти зниклого 46-річного волинянина
Сьогодні, 13:35
Співробітники Ковельського районного управління встановлюють місцезнаходження В'ячеслава Тимченка, 31.08.1974 року народження, жителя міста Ковель.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Чоловік 11 травня вирушив до м. Коломия Івано-Франківської області, проте там він так і не з’явився. На зв’язок з рідними громадянин не виходить, його телефон вимкнений.
Прикмети: зріст - близько 177 см, середньої тілобудови, волосся - темно-русе, очі - карі.
Був одягнений у чорні джинси, темно-зелену куртку, спортивна кофту блакитно-синього кольору, темно-синю футболку та чорні кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять негайно повідомити правоохоронцям за номером 0953024445 або 102.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Чоловік 11 травня вирушив до м. Коломия Івано-Франківської області, проте там він так і не з’явився. На зв’язок з рідними громадянин не виходить, його телефон вимкнений.
Прикмети: зріст - близько 177 см, середньої тілобудови, волосся - темно-русе, очі - карі.
Був одягнений у чорні джинси, темно-зелену куртку, спортивна кофту блакитно-синього кольору, темно-синю футболку та чорні кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять негайно повідомити правоохоронцям за номером 0953024445 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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