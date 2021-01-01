вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують безвісти зниклого 46-річного волинянина

Розшукують безвісти зниклого 46-річного волинянина
Співробітники Ковельського районного управління встановлюють місцезнаходження В'ячеслава Тимченка, 31.08.1974 року народження, жителя міста Ковель.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Чоловік 11 травня вирушив до м. Коломия Івано-Франківської області, проте там він так і не з’явився. На зв’язок з рідними громадянин не виходить, його телефон вимкнений.

Прикмети: зріст - близько 177 см, середньої тілобудови, волосся - темно-русе, очі - карі.

Був одягнений у чорні джинси, темно-зелену куртку, спортивна кофту блакитно-синього кольору, темно-синю футболку та чорні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просять негайно повідомити правоохоронцям за номером 0953024445 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
Сьогодні, 13:48
Розшукують безвісти зниклого 46-річного волинянина
Сьогодні, 13:35
У волинському місті на очисних спорудах травмувалися працівники водоканалу: деталі інциденту. ФОТО
Сьогодні, 13:24
Шукають вже 2 тижні: у Туреччині у горах зникла українка
Сьогодні, 13:12
Очільник УПЦ (МП) Онуфрій відвідає Волинь
Сьогодні, 12:54
Схожі новини
Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині Пішла до знайомого: безвісти зниклу неповнолітню дівчину з Рівненщини знайшли на Волині
12 квітень, 18:20
Волинська поліція розшукує особливо небезпечного злочинця Волинська поліція розшукує особливо небезпечного злочинця
18 березень, 11:24
Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку
16 березень, 15:23
Поліція розшукує волинянина за злочин Поліція розшукує волинянина за злочин
03 березень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
Сьогодні, 13:48
 0
Розшукують безвісти зниклого 46-річного волинянина
Сьогодні, 13:35
 0
У волинському місті на очисних спорудах травмувалися працівники водоканалу: деталі інциденту. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
Шукають вже 2 тижні: у Туреччині у горах зникла українка
Сьогодні, 13:12
 0
Очільник УПЦ (МП) Онуфрій відвідає Волинь
Сьогодні, 12:54
 0
Медіа
відео
1/8