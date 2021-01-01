Розповіли про ситуацію з грипом та ГРВІ на Волині
Сьогодні, 17:44
За даними моніторингу у Волинській області, на 19-му тижні 2021 року, захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями знаходилась на сезонному рівні.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 547 та був нижче епідемічного порогу на 4,6 %. За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність зросла на 19 % через дитяче населення, де ріст на 25 %, серед дорослих – на 14 %. У структурі захворюваності діти становлять 49 %.
Близько трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (81 %). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло понад 181 тис. волинян — це 17,6 % населення області. Циркуляції вірусів грипу в області не зареєстрували.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62 % — із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 547 та був нижче епідемічного порогу на 4,6 %. За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність зросла на 19 % через дитяче населення, де ріст на 25 %, серед дорослих – на 14 %. У структурі захворюваності діти становлять 49 %.
Близько трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (81 %). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло понад 181 тис. волинян — це 17,6 % населення області. Циркуляції вірусів грипу в області не зареєстрували.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62 % — із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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