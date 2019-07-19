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У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток

У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток
Недоношеним малюкам потрібна особлива увага. З перших секунд життя їхній організм змушений витрачати енергію не на ріст та розвиток, а на зігрівання тіла. Тож існує клуб «28 петель», який в'яже та передає речі для недоношених дітей або дітей із критичною вагою тіла. Окрім пледів, жилеток та інших речей, волонтери в'яжуть «восьминіжок». Така організація є й у Луцьку. Її створили у січні 2021 року. За короткий час волонтери передали більше сотні в'язаних речей для малечі, але зараз потребують допомоги.

Координаторка проєкту «28 петель» у Луцьку Олександра Власюк розповіла для Інформаційного агентства ВолиньPost про історію створення благодійної організації, чому дарують саме «восьминіжок» та попросила усіх небайдужих про допомогу.

Ідея такого проєкту у світі виникла у січні 2013 року. Одна з мешканок Данії народила дитину передчасно. Коли малеча мала перебувати у кувезі, вона зв’язала маленького блакитного восьминога і поклала іграшку біля малюка.

«Малюк перестав постійно тягнути та виривати зонди, трубочки, став набагато спокійнішим. Цей випадок зацікавив лікарів і така практика набула популярності в багатьох медичних закладах Данії, Швеції, а потім Голландії та Бельгії. Лікарі схиляються до думки, що діти звикли мати біля них пуповину, і тримання щупалець восьминіжок нагадує їм про це відчуття захищенності і спокою, що було в них, перебуваючи в лоні матері», - зауважила волонтерка.

У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток


За словами Олександри Власюк, такі іграшки мама прикладає до свого тіла, вони набувають її запаху, а потім їх кладуть в кувез до дитини. Малятко відчуває запах мами і починає перебирати іграшку як пуповину, заспокоюється та перестає смикати катетер.

Луцькі волонтери в'яжуть і передають речі у відділення неонаталогії для недоношених діток та діток із критично низькою масою тіла.

«Для того, щоб підтримувати у них нормальну регуляцію, потрібні в'язані речі: одяг, пледики та «восьминіжки». На жаль, в бюджетах лікарень така графа не передбачена, а мамам «поспішайок» в такий період не до в'язання», - каже Олександра Власюк.

У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток


Учасники клубу вже відвідали Луцький клінічний пологовий будинок та Волинський обласний перинатальний центр, куди передали понад 100 іграшок-комфортерів, 7 пледиків, 18 жилеток, 20 шапочок та шкарпеток.

У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток


Наступний похід до малечі планують 1 червня у День захисту дітей. Та організація потребує допомоги: для забезпечення потреб недоношених малюків потрібні нитки зі 100% шерсті та 100% бавовни у складі. Олександра Власюк зазначає, що якість та склад ниток мають величезне значення.

Детальну інформацію про те, як сприяти матеріалом для речей для «поспішайок», можна дізнатися у координаторів та соцмережах проєкту:

+380976421637 - Олександра Власюк,
+380992322587 - Катерина Корчагіна.

Фейсбук: Клуб 28 петель. Луцьк

Інстаграм: club_28petel_lutsk

У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток

У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток

У Луцьку створюють крихітні речі для «поспішайок»: волонтери потребують ниток

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Теги: Луцьк, 28 петель, волонтери, допомога
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