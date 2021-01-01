На Волині після ремонту запрацювало приймальне відділення медзакладу. ФОТО





Про це



Завершили реконструкцію частини приміщень Камінь-Каширської центральної районної лікарні для приймального відділення у рамках програми «Велике будівництво». Відтепер оновлене приймальне відділення готове приймати пацієнтів.



Відтак, для облаштування нового сучасного приймального відділення виділили частину приміщень будівлі старого корпусу стаціонару (В-2). Загальна кошторисна вартість проєкту становить майже 7 млн гривень. Фінансування робіт відбулося за кошти субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів. Залучені були і власні кошти медичного закладу. «Левову» частку склали кошти держбюджету – майже 6,4 млн гривень.







Слід зазначити, що ремонтні роботи розпочалися у листопаді минулого року, а вже сьогодні місцеві жителі мають змогу отримати екстрену кваліфіковану медичну допомогу у модернізованому приміщенні, позаяк завершені усі ремонтні роботи та отримані необхідні дозвільні документи.









Камінь-Каширське приймальне відділення має три входи: в’їзд для машин швидкої медичної допомоги, вхід для планових хворих та вхід в окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.









Фасад відділення оформлений у кольоровій гамі згідно бренд буку МОЗу та має типову вивіску «Відділення екстреної медичної допомоги».



Також усі оновлені приймальні відділення мають бути оснащені сучасним діагностичним обладнанням задля надання першої медичної допомоги та проведення успішних реанімаційних заходів. Наразі для Камінь-Каширського приймального відділення вже придбали новий апарат УЗД вартістю за 1,8 млн грн.







Тут облаштовані рецепція, кабінети рентген-діагностики, лабораторія, оглядова, гінекологічний кабінет та кабінет для інфекційних хворих. Також, що не менш важливо в умовах сьогодення, у відділенні екстреної медичної допомоги облаштовані палати з кисневими точками. До слова, загалом у КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня» є 38 кисневих точок, аби надавати ефективну допомогу хворим на COVID-19. Окрім того, на початку пандемії, за кошти, виділені на боротьбу з коронавірусом, для медичного закладу придбали новий рентгенапарат.









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