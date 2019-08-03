Яблуні, персики, сливи і черешні: як атовець з Волині виплекав власний сад

В народі кажуть, що людина за своє життя повинна побудувати будинок, виростити сад і створити сім’ю. Усі ці “традиції” виконав Роман Новосад із Угринова, що є героєм місцевого проєкту “Люди громади”.Про це йдеться на сайті Городищенської громади.Народився пан Роман 12 серпня 1985 року в селі Угринів. Навчався у місцевій школі. Після закінчення 11 класу вступив у Горохівський технікум на спеціальність агронома. У зв’язку із призовом в армію на строкову службу, взяв академвідпустку, а у 2005 році демобілізувався і знову продовжив навчання в технікумі.Після закінчення Горохівського технікуму молодого спеціаліста відправляють на практику в Англію, де він протягом двох років “набирався” досвіду та працював в одній із місцевих компанії.У 2008 році Роман закінчив Горохівський коледж ЛНАУ і за направленням продовжив практику в Данії на тваринницьких комплексах, одночасно навчаючись (заочно) в Київському Національному університеті (НУБІП України).Після повернення з-за кордону деякий час працює в селі Терешківці агрономом. Трохи згодом – в компанії ПАККО Холдинг.У 2014 році Роман був мобілізований Збройними Силами України. У 2015 проходив службу в зоні АТО поблизу Волновахи. Учасник бойових дій, має бойові нагороди.Після повернення із зони АТО Роману Новосаду довелось поправляти своє здоров’я у військовому госпіталі, де він зустрів своє кохання (на той час його дружина працювала у цьому медичному закладі).Працюючи на різних роботах, молодого чоловіка не покидала мрія посадити сад. І, коли він поїхав до свого друга-побратима в село Козятин Івана Степанюка, який подарував Роману перші саджанці (а це були груші, яблуні, сливи, черешні, вишні), його мрія про сад стала здійснюватись.В той час учасників АТО підтримували згідно з різноманітними програмами, відтак завдяки волонтерським організаціям потрапив на агрофорум, де пройшов навчання, зустрічався із представниками агробізнесу. Найбільше враження на Романа справив аграрій Віктор Ольшевський, спілкування із яким дало остаточний поштовх до дії. Переговоривши з товаришем, який мав досвід у вирощуванні плодово-ягідних культур, з його допомогою Роман Новосад розпочав власну справу.На батьківському городі трудолюбивий волинянин почав створювати сад і в 2016 висадив першу підщепу, яку цьогоріч окулірували для підтримання посадкового матеріалу. З добривами та саджанцями допомагали друзі-побратими, яким молодий садівник дуже вдячний. Також у садових роботах завжди надають підтримку батько Володимир та рідний брат Вадим.Нині у саду Романа ваблять зір ряди запашних яблунь, персиків, слив, черешень різних сортів. Є тут і ожина і малина, і порички, і смородина, і аґрус, рясно родить прекрасна полуниця.Після основної роботи (а працює Роман Новосад у ТОВ “РАДИВИЛІВМОЛОКО”) чоловік клопочеться у власному саду, адже роботи там чимало. Про свій залюблений сад, про свої саджанці та як за ними доглядати може розповідати безупинно, адже це ціль, якої він досяг. У дворі садиби Новосадів можна побачити велику теплицю, а біля будинку кожен клаптик городу – в деревах і кущах.Головне кредо Романа – бути чесним і добросовісним, щоб люди не втрачали довіру до нього та його “продукції”. Щирий, добрий, врівноважений, поважає і любить свою сім’ю – дружину Ларису та донечку Яночку. Планів у чоловіка - напрочуд багато.