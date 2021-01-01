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Дитині-сироті з Волині придбали квартиру

Дитині-сироті з Волині придбали квартиру
У Володимирі-Волинському дитина-сирота отримала ключі від власної квартири.

Про це повідомляють на фейсбук сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.

Міський голова Нововолинська Ігор Пальонка вручив ключі від квартири володимирчанину Андрію Кулику. 22-річний юнак перебував на черзі на отримання житло як особа з числа сиріт та отримав довгоочікувану нерухомість по державній програмі забезпечення житлом дітей-сиріт.

«Це радісна новина для нашої громади, адже перипетії з придбанням даного житла тривали упродовж кількох місяців, і сьогодні приємно нарешті вручити ключі від квартири дитині з числа сиріт, яка особливо цього потребує. В майбутньому будемо продовжувати працювати по цій програмі, аби діти, які мають право на житло, могли ним скористатись. Адже власне помешкання – це важлива складова комфортного життя», - зазначив міський голова Ігор Пальонка.

Однокімнатну квартиру на вулиці Поліської Січі придбали за кошти державної субвенції. Пошуком, придбанням та оформленням усіх документів займався Володимир-Волинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в особі директора Вікторії Юхимюк. Квартиру придбали після складеного акту обстеження та засідань кількох комісій.

У придбаному для дитини-сироти помешканні є уся необхідна побутова техніка та добротні меблі, тож уже невдовзі Андрій Кулик зможе відсвяткувати новосілля у власній квартирі, покинувши стіни Волинського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, де він проживав до цього часу.

Дитині-сироті з Волині придбали квартиру

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, сирота, квартира
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