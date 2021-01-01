На Волині помер учасник АТО

Іван Герць.



Сумну звістку



"Любешівська селищна рада, депутатський корпус та виконком селищної ради висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО - Івана Герця, жителя села Любешівська Воля... Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшов у вічність учасник АТО з села Любешівська ВоляСумну звістку повідомили на сайті Любешівської громади."Любешівська селищна рада, депутатський корпус та виконком селищної ради висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО - Івана Герця, жителя села Любешівська Воля... Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у повідомленні.висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

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