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На Волині помер учасник АТО

На Волині помер учасник АТО
Відійшов у вічність учасник АТО з села Любешівська Воля Іван Герць.

Сумну звістку повідомили на сайті Любешівської громади.

"Любешівська селищна рада, депутатський корпус та виконком селищної ради висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО - Івана Герця, жителя села Любешівська Воля... Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.


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Теги: смерть, учасник АТО, Любешівська громада
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