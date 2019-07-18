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На Волині водій маршрутки з пасажирами їхав «зустрічкою». ВІДЕО

На Волині водій маршрутки з пасажирами їхав «зустрічкою». ВІДЕО
Днями до управління патрульної поліції Волині небайдужий громадянин надіслав відеозапис, на якому видно, як водій маршрутного транспортного засобу Volkswagen Crafter, рухаючись на автодорозі поблизу населеного пункту Переспа, порушує ПДР.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Керманич виїхав на зустрічну смугу та тривалий час здійснював там рух, також здійснював роз’їзд із зустрічним потоком, виїхавши на лівий край проїзної частини, чим наражав пасажирів та інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Вчора, 17 травня, вдень у місті Ковелі патрульні виявили вказаний маршрутний транспортний засіб, за кермом якого перебував 25-річний шофер. Під час спілкування поліцейські ознайомили його з вчиненим порушенням, зафіксованим на відео.

На керманича патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення обгону і зустрічного роз’їзду) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф — 510 гривень.


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Теги: маршрутка, порушник ПДР, пасажири
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