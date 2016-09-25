У Дніпрі поліцейські жорстоко затримали хлопця без маски, йому стало зле





Наразі призначили службове розслідування для надання оцінки дій поліцейських, повідомляє



"Поліцейські під час несення служби на території вокзалу помітили чоловіка, який знаходився в громадському місці без засобу індивідуального захисту. На зауваження поліцейских чоловік не відреагував та почав йти, після чого правоохоронці застосували фізичну силу для його затримання. Під час затримання останньому стало погано”, — розповіли в поліції.



Також в пресслужбі зазначили, що правоохоронці викликали "швидку".



Наразі за вказаним фактом призначили службове розслідування за результатами якого нададуть оцінку поліцейських, які були на місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі на автовокзалі поліцейські жорстко затримали хлопця через відсутність на ньому маски. Під час затримання йому стало зле.Наразі призначили службове розслідування для надання оцінки дій поліцейських, повідомляє УНН "Поліцейські під час несення служби на території вокзалу помітили чоловіка, який знаходився в громадському місці без засобу індивідуального захисту. На зауваження поліцейских чоловік не відреагував та почав йти, після чого правоохоронці застосували фізичну силу для його затримання. Під час затримання останньому стало погано”, — розповіли в поліції.Також в пресслужбі зазначили, що правоохоронці викликали "швидку".Наразі за вказаним фактом призначили службове розслідування за результатами якого нададуть оцінку поліцейських, які були на місці.

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