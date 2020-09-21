Хлопчика з Горохівщини, який ніч провів в очереті, та його брата повернули додому. ФОТО. ВІДЕО





Як живе зараз хлопчик,



Нагадаємо, хлопець пішов з дому 7 квітня, наступного дня його розшукали правоохоронці. Інформація про випадок облетіла всю країну, чимало небайдужих пропонували допомогу, передали поліцейським іграшки, одяг, канцтовари для Матвія та брата. Згодом спеціальна комісія відправила братів до родичів, де вони тимчасово перебували в задовільних умовах.



Їхня мати, разом зі своїми батьками, наразі стала на шлях виправлення, тому днями комісія вирішила повернути дітей додому, адже тут вони все ж біля рідних і можуть відвідувати школу. Тому такий шанс має бути.



Також ситуацію в цій сім’ї взяла на контроль місцева громада та представники відповідних служб.



Сьогодні, коли в с. Холонів приїхала поліція, там працювали представники служб і громади та встановлювали в будинок меблі, привезли й посуд. Обіцяли тримати ситуацію на контролі та всіляко допомагати, у тому числі з пошуком роботи, адже з трьох дорослих в сім’ї ніхто не працює. Мав прибути і староста села та особисто перевірити умови проживання та подбати про їх покращення.



Коли до поліцейських вийшов Матвій і побачив формений дитячий одяг, його радості не було меж. Він одразу вдягнув одяг та залюбки фотографувався з поліцейськими, посидів у службовому автомобілі і навіть виніс та показав свій щоденник.



Інна Остапович та Андрій Пархомчук порозмовляли з хлопцем та запевнили, що підтримують його у прагненні стати поліцейським, але для цього він повинен гарно вчитись і дбати про свою безпеку та більше ніколи не йти з дому.



Також правоохоронці провели бесіду і з матір’ю, бабою, дідом братів. Представники соцслужб з Горохова запевнили, що тримають цю сім’ю на контролі і стежитимуть, чи не зловживають дорослі алкоголем та чи відвідують хлопці школу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські відвідували хлопця з Горохівщини, який 15 годин блукав місцевістю.Як живе зараз хлопчик, повідомляють на сайті ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, хлопець пішов зІнформація прочимало небайдужих пропонували допомогу, передали поліцейським іграшки, одяг, канцтовари для Матвія та брата. Згодом спеціальна комісія відправила братів до родичів, де вониЇхня мати, разом зі своїми батьками, наразі стала на шлях виправлення, тому днями комісія вирішила повернути дітей додому, адже тут вони все ж біля рідних і можуть відвідувати школу. Тому такий шанс має бути.Також ситуацію в цій сім’ї взяла на контроль місцева громада та представники відповідних служб.Сьогодні, коли в с. Холонів приїхала поліція, там працювали представники служб і громади та встановлювали в будинок меблі, привезли й посуд. Обіцяли тримати ситуацію на контролі та всіляко допомагати, у тому числі з пошуком роботи, адже з трьох дорослих в сім’ї ніхто не працює. Мав прибути і староста села та особисто перевірити умови проживання та подбати про їх покращення.Коли до поліцейських вийшов Матвій і побачив формений дитячий одяг, його радості не було меж. Він одразу вдягнув одяг та залюбки фотографувався з поліцейськими, посидів у службовому автомобілі і навіть виніс та показав свій щоденник.Інна Остапович та Андрій Пархомчук порозмовляли з хлопцем та запевнили, що підтримують його у прагненні стати поліцейським, але для цього він повинен гарно вчитись і дбати про свою безпеку та більше ніколи не йти з дому.Також правоохоронці провели бесіду і з матір’ю, бабою, дідом братів. Представники соцслужб з Горохова запевнили, що тримають цю сім’ю на контролі і стежитимуть, чи не зловживають дорослі алкоголем та чи відвідують хлопці школу.

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