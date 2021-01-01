Завтра, 19 травня, 8 вулиць Луцька залишаться без світла





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:



З 13-00 до 17-00 — вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул. Теремнівська (частково).



З 9-00 до 17-00 — вул. Супутника (частково), вул. Потебні (частково), вул. Цегельна (частково), вул. Львівська (частково), вул. Гірна (частково).



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у середу, 19 травня, на 8 вулицях Луцька не буде світла.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:З 13-00 до 17-00 — вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул. Теремнівська (частково).З 9-00 до 17-00 — вул. Супутника (частково), вул. Потебні (частково), вул. Цегельна (частково), вул. Львівська (частково), вул. Гірна (частково).Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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