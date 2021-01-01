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Завтра, 19 травня, 8 вулиць Луцька залишаться без світла

Завтра, 19 травня, 8 вулиць Луцька залишаться без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у середу, 19 травня, на 8 вулицях Луцька не буде світла.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:

З 13-00 до 17-00 — вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул. Теремнівська (частково).

З 9-00 до 17-00 — вул. Супутника (частково), вул. Потебні (частково), вул. Цегельна (частково), вул. Львівська (частково), вул. Гірна (частково).

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: світло, Луцьк, відключення
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