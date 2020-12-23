Нові локації та постаті: у Луцьку вдруге відбудеться арт-променад. ПРОГРАМА ЗАХОДУ

28-30 травня з нагоди відкриття літнього туристичного сезону вдруге відбудеться арт-променад “Так звучить Луцьк!”.Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.Це масштабна подія, що органічно поєднуватиме історичну, культурну, мистецьку і просвітницьку складові. Місто стане живою сценою для виконавців, а його архітектура – довершеними декораціями, розповіли організатори заходу.Цьогоріч захід відкриє для нас нові локації, познайомить з новими постатями та наповнить місто і серця кожного присутнього музикою.У програмі променаду звучатимуть найкращі зразки світової музики. Звучатимуть твори:, твори на слова Лесі Українки.Вперше з XVII століття буде виконаний твір “Луцький градуал”, ревіталізацію якого здійснив композиторДо проведення заходів залучили велику кількість луцьких музикантів, музичних колективів, артистів та акторів, а саме: камерний оркестр “Кантабіле”; архієрейський хор “Оранта”; вокальний чоловічий квартет “Luciano”; співачку і композиторку Тетяну Ціхоцьку; симфонічний оркестр, струнний квартет “Infinity” і ансамбль скрипалів Волинського фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського; театр-студію «Гармидер» та багато-багато інших талановитих фахівців, які творитимуть для вас феєрію арт-променаду.Незмінним залишається головний принцип арт-променаду — до його проведення залучені лише луцькі виконавці та колективи."Адже одним з основних завдань заходу є презентація творчого потенціалу людей, які живуть в Луцьку поруч з нами!", - зауважили організатори мистецького заходу.Отже, арт-променад звучатиме:Локація - Двір монастиря єзуїтів (вул. Кафедральна, 6).Локація - с. Прилуцьке, залишки маєтку Габрієлі Запольської(доїзд маршрутним таксі №19).Локація 1. Луцька тюрма (вул. Кафедральна, 16).Локація 2. Берег р. Стир (вул. Драгоманова, 41).Локація 3. Домініканський монастир (вул. Драгоманова, 26).Локація 4. Башта князів Чорторийських (вул. Кафедральна, 6).Локація 5. Площа перед Луцьким замком (вул. Кафедральна, 1А).