19 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 19 травня, віряни вшановують пам'ять праведника Іова Багатостраждального, а у світі відзначають День боротьби з гепатитом. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Іов-огуречник, Іов-горошник.Сьогодні відзначають день народження журналіст, член Національної спілки письменників України(на фото), директор ТзОВ «Волиньфарм», журналіст. Їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Денис, – вітаємо зі святом, зичимо здоров’я, любові й життєвих перемог.• Сни з 18 на 19 травня пророкують події, які відбудуться через вісім днів. А ось сновидіння, побачене вдень 19 травня, може здійснитися через шість років. Розповідати про це не варто.• У цей день здавна дуже шанували росу, яка могла дати здоров'я, тому не можна її спеціально збивати.• Якщо ви хочете отримати врожай огірків, то не можна в цей день лінуватися. Витратьте певний час на роботу з землею.