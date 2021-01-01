Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 травня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 13-18° тепла.



У Луцьку завтра, 19 травня, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 14-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 19 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, місцями значний дощ, вдень короткочасний дощ, Місцями гроза.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 13-18° тепла.У Луцьку завтра, 19 травня, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 14-16° тепла.

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