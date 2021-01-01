Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ*





У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” детальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.













Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:



1 під’їзд:



- встановили вікна,

- розпочали сантехнічні роботи,

- розпочали фасадні роботи,

- триває підготовка до штукатурки стін у квартирах.



2 під’їзд:



- мурують 10-й поверх,

- триває розводка електрики поквартирно,

- встановлюють вікна.



3 під’їзд:

-змурували 4 поверх.



4 під’їзд:

-мурують 4-й поверх.



5 під’їзд:

-роблять гідроізоляцію фундаменту.



Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.



Минулої суботи, 15 травня, на території ЖК “Супернова” відбувся незвичний захід - урбан-пленер. Фото та відео можна переглянути у статті за цим посиланням.



Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 5 будинку ЖК “Супернова” завершили внутрішні роботи в квартирах та дороблюють оздоблення у під’їздах. Також ведеться будівництво будинку на 6 під’їздів.У черговому відеозвітідетальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:- встановили вікна,- розпочали сантехнічні роботи,- розпочали фасадні роботи,- триває підготовка до штукатурки стін у квартирах.- мурують 10-й поверх,- триває розводка електрики поквартирно,- встановлюють вікна.-змурували 4 поверх.-мурують 4-й поверх.-роблять гідроізоляцію фундаменту.Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитатиМинулої суботи, 15 травня, на території ЖК “Супернова” відбувся незвичний захід - урбан-пленер. Фото та відео можна переглянути у статті

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