Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
У 5 будинку ЖК “Супернова” завершили внутрішні роботи в квартирах та дороблюють оздоблення у під’їздах. Також ведеться будівництво будинку на 6 під’їздів.
У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” детальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.
Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:
1 під’їзд:
- встановили вікна,
- розпочали сантехнічні роботи,
- розпочали фасадні роботи,
- триває підготовка до штукатурки стін у квартирах.
2 під’їзд:
- мурують 10-й поверх,
- триває розводка електрики поквартирно,
- встановлюють вікна.
3 під’їзд:
-змурували 4 поверх.
4 під’їзд:
-мурують 4-й поверх.
5 під’їзд:
-роблять гідроізоляцію фундаменту.
Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Минулої суботи, 15 травня, на території ЖК “Супернова” відбувся незвичний захід - урбан-пленер. Фото та відео можна переглянути у статті за цим посиланням.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” детальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.
Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:
1 під’їзд:
- встановили вікна,
- розпочали сантехнічні роботи,
- розпочали фасадні роботи,
- триває підготовка до штукатурки стін у квартирах.
2 під’їзд:
- мурують 10-й поверх,
- триває розводка електрики поквартирно,
- встановлюють вікна.
3 під’їзд:
-змурували 4 поверх.
4 під’їзд:
-мурують 4-й поверх.
5 під’їзд:
-роблять гідроізоляцію фундаменту.
Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Минулої суботи, 15 травня, на території ЖК “Супернова” відбувся незвичний захід - урбан-пленер. Фото та відео можна переглянути у статті за цим посиланням.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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