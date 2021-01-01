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Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ*

Як будують «Супернову». ВІДЕОЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ*
У 5 будинку ЖК “Супернова” завершили внутрішні роботи в квартирах та дороблюють оздоблення у під’їздах. Також ведеться будівництво будинку на 6 під’їздів.

У черговому відеозвіті Будівельна компанія “Інвестор” детальніше знайомить із тим, що наразі відбувається на будмайданчику.






Зокрема, у 7 “великому” будинку тривають такі роботи:

1 під’їзд:

- встановили вікна,
- розпочали сантехнічні роботи,
- розпочали фасадні роботи,
- триває підготовка до штукатурки стін у квартирах.

2 під’їзд:

- мурують 10-й поверх,
- триває розводка електрики поквартирно,
- встановлюють вікна.

3 під’їзд:
-змурували 4 поверх.

4 під’їзд:
-мурують 4-й поверх.

5 під’їзд:
-роблять гідроізоляцію фундаменту.

Нагадаємо, у четвертому під’їзді - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири. Розстрочку продовжено до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2, ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.

Минулої суботи, 15 травня, на території ЖК “Супернова” відбувся незвичний захід - урбан-пленер. Фото та відео можна переглянути у статті за цим посиланням.

Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, відеозвіт, Супернова
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