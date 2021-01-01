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Коронавірус може впливати на зір: луцький офтальмолог наголошує на обстеженні

Коронавірус може впливати на зір: луцький офтальмолог наголошує на обстеженні
Оскільки коронавірус вражає перш за все судини в організмі, а в оці є і поверхневі, і внутрішні судини, то під прицілом цього вірусу опиняється і орган зору.

Про це розповіла офтальмолог Волинського обласного офтальмологічного центру обласної клінічної лікарні Катерина Гуцалюк у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.

«Ми проводимо огляди таких пацієнтів в умовах інфекційного стаціонару обласної клінічної лікарні, і переважна більшість пацієнтів ні на що не скаржаться, тобто із зором ніби все, як і було», – розповідає лікарка.

Але, за її словами, при огляді очного дна медики бачать різні зміни: звуження судин, крововиливи, набряки.

«Спектр уражень досить широкий, але ці ураження німі, тобто не дають симптоматики», – наголошує Катерина Гуцалюк.

Утім, стверджує вона, ці ураження важливо вчасно діагностувати і дати пацієнтові відповідні рекомендації. Тож офтальмолог має бути серед тих лікарів, до кого повинен звернутися пацієнт, який перехворів на ковід.



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Теги: коронавірус, зір, Катерина Гуцалюк
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