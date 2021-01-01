Коронавірус може впливати на зір: луцький офтальмолог наголошує на обстеженні





Про це розповіла офтальмолог Волинського обласного офтальмологічного центру обласної клінічної лікарні Катерина Гуцалюк у програмі «Телемедицина» на



«Ми проводимо огляди таких пацієнтів в умовах інфекційного стаціонару обласної клінічної лікарні, і переважна більшість пацієнтів ні на що не скаржаться, тобто із зором ніби все, як і було», – розповідає лікарка.



Але, за її словами, при огляді очного дна медики бачать різні зміни: звуження судин, крововиливи, набряки.



«Спектр уражень досить широкий, але ці ураження німі, тобто не дають симптоматики», – наголошує Катерина Гуцалюк.



Утім, стверджує вона, ці ураження важливо вчасно діагностувати і дати пацієнтові відповідні рекомендації. Тож офтальмолог має бути серед тих лікарів, до кого повинен звернутися пацієнт, який перехворів на ковід.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оскільки коронавірус вражає перш за все судини в організмі, а в оці є і поверхневі, і внутрішні судини, то під прицілом цього вірусу опиняється і орган зору.Про це розповіла офтальмолог Волинського обласного офтальмологічного центру обласної клінічної лікарніу програмі «Телемедицина» на 12 каналі. «Ми проводимо огляди таких пацієнтів в умовах інфекційного стаціонару обласної клінічної лікарні, і переважна більшість пацієнтів ні на що не скаржаться, тобто із зором ніби все, як і було», – розповідає лікарка.Але, за її словами, при огляді очного дна медики бачать різні зміни: звуження судин, крововиливи, набряки.«Спектр уражень досить широкий, але ці ураження німі, тобто не дають симптоматики», – наголошує Катерина Гуцалюк.Утім, стверджує вона, ці ураження важливо вчасно діагностувати і дати пацієнтові відповідні рекомендації. Тож офтальмолог має бути серед тих лікарів, до кого повинен звернутися пацієнт, який перехворів на ковід.

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