Володимир-Волинський хочуть перейменувати: нардеп ініціює, мер підтримує

Ігор Гузь ініціює повернення місту Володимир-Волинський його історичної назви - Володимир.

Про це нардеп написав у



«Як народний депутат України, який представляє місто в парламенті, я виступаю з ініціативою про відновлення історичної справедливості, а саме – повернення місту його славної назви «Володимир».



Переконаний, ми повинні пам’ятати свою історію. Адже сотнями років в усій Європі наше місто над Лугою знали саме за такою назвою. І тільки за часів Російської імперії, а далі – Радянського союзу, місту додали назву «Володимир-Волинський», - зазначив Гузь.



Він нагадав, що це не перше таке перейменування в Україні. Зокрема, нещодавно повернув свою історичну назву Переяслав, який десятки років мав назву «Переяслав-Хмельницький». Мешканці цього міста, наголошує Гузь, не стикнулися з серйозними юридичними, адміністративними проблемами після перейменування.



«Звертаюся до міського голови й сьогодні вже оформив офіційне звернення, і до депутатського корпусу – підтримати цю позицію. Надалі буду звертатися до депутатів Волинської обласної ради, аби вони теж підтримали перейменування міста і восени, переконаний, український парламент поставить остаточну крапку й місто набуде назви «Володимир», - додав нардеп.



В свою чергу міський голова Володимира-Волинського Ігор Пальонка підтримує зміну назви княжого міста. Про це він сьогодні розповів під час прес-брифінгу, - пишу видання



За його словами, він мав розмову з членами найбільшої депутатської фракції «За майбутнє» і там також є підтримка перейменування одноголосно.



Проєкт про перейменування міста буде підготовано та винесено на найближчу сесію міської ради, зазначив мер.

Далі відповідні рішення повинні прийняти на сесіях обласної та Верхової рад.



Як зауважив мер, для містян проведуть інформаційну кампанію і роз’яснять, що це значить для міста. Вияснять і порахують також, що це коштуватиме міському бюджету. Так, наприклад, варто буде замінити в’їзні знаки у місто. Щодо мешканців, сказав Пальонка, то їм такі зміни нічого коштувати не будуть.



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