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Міністри Криклій і Петрашко у відставці: чому звільнили і хто замінить

Міністри Криклій і Петрашко у відставці: чому звільнили і хто замінить
Верховна Рада проголосувала за відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Видання bbc.Україна аналізує звільнення та прогнозує майбутні призначення.

Ще у п'ятницю стало відомо, що два міністри з уряду Шмигаля написали заяви про відставку, тоді як міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився це робити.

Про ці заяви, за даними співрозмовників у "Слузі народу", просив президент.

Наступником Криклія у міністерстві інфраструктури партія "Слуга народу" назвала керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова. Той активно займався ініційованим Офісом президента Зеленського проєктом "Велике будівництво".

Кандидатуру Кубракова на міністра, за даними джерел, нібито просуває заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Сам Кубраков в інтерв'ю "Лізі" відзначав, що у нього "щоденна комунікація" з Тимошенком. "Українська правда" анонсувала таку заміну ще в листопаді 2020 року.

А новим міністром економіки президентська фракція хоче призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка.
Пан Любченко на посаді за кілька місяців показав зріст надходжень до бюджету "без драконівських заходів", що дуже сподобалось Банковій.

Любченко може отримати ще й посаду першого віцепрем'єр-міністра.
Нові кадрові призначення очікуються пізніше. За попередніми даними, це може статись у четвер.


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Теги: звільнення, Міністри, Криклій, Петрашко
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