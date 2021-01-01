За два тижні запроваджуються сезонні обмеження руху для вантажного транспорту





Про це у Facebook повідомила пресслужба Укравтодору.

"Нагадуємо громадянам про сезонні обмеження руху великовагових транспортних засобів у денну пору. Вони щороку вводяться на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування", - йдеться у дописі.



На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.



У пресслужбі зазначили, що у випадку обмеження руху водіям вантажівок рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки автотранспорту в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Знайти такі стоянки можна за допомогою



При цьому винятком є вантажівки, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.



В Укравтодорі додали, що дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень та вагових параметрів перевірятимуть територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та області підрозділи Національної поліції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До уваги водіїв вантажівок: з 1 червня рух державними дорогами у спеку заборонено.Про це у Facebook повідомила пресслужба Укравтодору."Нагадуємо громадянам про сезонні обмеження руху великовагових транспортних засобів у денну пору. Вони щороку вводяться на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування", - йдеться у дописі.На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.У пресслужбі зазначили, що у випадку обмеження руху водіям вантажівок рекомендується перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки автотранспорту в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Знайти такі стоянки можна за допомогою Google мапи . Також водії зможуть скористатися TIR-паркінгом, розташування яких також можна знайти на мапі При цьому винятком є вантажівки, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.В Укравтодорі додали, що дотримання водіями вантажних засобів сезонних обмежень та вагових параметрів перевірятимуть територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та області підрозділи Національної поліції України.

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