На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО





Про це повідомляє на своїй сторінці у



Особовим складом відділення здійснено вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 травня вечері у селі Низкіничі Володимир-Волинському району автомобіль швидкої медичної допомоги, що направлявся на виклик до хворого, застряг на розмитій ділянці дороги.Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.Особовим складом відділення здійснено вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.

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