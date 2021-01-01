На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО
18 травень, 23:45
Сьогодні, 18 травня вечері у селі Низкіничі Володимир-Волинському району автомобіль швидкої медичної допомоги, що направлявся на виклик до хворого, застряг на розмитій ділянці дороги.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Особовим складом відділення здійснено вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Особовим складом відділення здійснено вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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