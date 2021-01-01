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На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО

На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО
Сьогодні, 18 травня вечері у селі Низкіничі Володимир-Волинському району автомобіль швидкої медичної допомоги, що направлявся на виклик до хворого, застряг на розмитій ділянці дороги.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.

Особовим складом відділення здійснено вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.

На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО
На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО
На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО
На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО
На Волині рятувальники витягували «швидку», що їхала на виклик.ФОТО

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