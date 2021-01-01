Євробачення-2021: відомо, чи пройшла Україна у фінал







У ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. У ньому взяли участь 16 представників, які представляли Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну та Мальту. А ось у фінал пройшли всього 10 країн.



Серед них представники таких країн:

• Норвегія

• Ізраїль

• Росія

• Азербайджан

• Мальта

• Литва

• Кіпр

• Швеція

• Бельгія

• Україна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні в Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021.У ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. У ньому взяли участь 16 представників, які представляли Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну та Мальту. А ось у фінал пройшли всього 10 країн.Серед них представники таких країн:• Норвегія• Ізраїль• Росія• Азербайджан• Мальта• Литва• Кіпр• Швеція• Бельгія• Україна

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