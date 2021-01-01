Євробачення-2021: відомо, чи пройшла Україна у фінал
Сьогодні, 00:28
Сьогодні в Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021.
У ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. У ньому взяли участь 16 представників, які представляли Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну та Мальту. А ось у фінал пройшли всього 10 країн.
Серед них представники таких країн:
• Норвегія
• Ізраїль
• Росія
• Азербайджан
• Мальта
• Литва
• Кіпр
• Швеція
• Бельгія
• Україна
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У ніч з 18 на 19 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. У ньому взяли участь 16 представників, які представляли Литву, Словенію, Росію, Швецію, Австралію, Північну Македонію, Ірландію, Кіпр, Норвегію, Хорватію, Бельгію, Ізраїль, Румунію, Азербайджан, Україну та Мальту. А ось у фінал пройшли всього 10 країн.
Серед них представники таких країн:
• Норвегія
• Ізраїль
• Росія
• Азербайджан
• Мальта
• Литва
• Кіпр
• Швеція
• Бельгія
• Україна
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