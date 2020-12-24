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Луцьк виграв грант на боротьбу з коронавірусом

Луцьк виграв грант на боротьбу з коронавірусом
Луцьк виграв черговий грантовий проєкт «Протидія пандемії у Луцьку: заходи із зменшення поширення хвороби та посилення захисту населення». Бюджет гранту – 50 тисяч євро.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук у Фейсбуку.

В рамках проєкту планують закупити 21 портативний кисневий концентратор для медзакладів Луцької МТГ, 36 автоматичних безконтактних дезінфекторів для рук, виготовити 2 тисячі захисних масок в рамках інформаційно-промоційної кампанії.

Також планують організувати 2 онлайн зустрічі представників галузі охорони здоров’я краю Ліппе(Німеччина) та Луцької МТГ.
Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».

Термін реалізації проєкту: 15.05.2021—31.12.2021.


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Теги: грант, Протидія пандемії, Поліщук
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