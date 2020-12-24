Луцьк виграв грант на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 07:16
Луцьк виграв черговий грантовий проєкт «Протидія пандемії у Луцьку: заходи із зменшення поширення хвороби та посилення захисту населення». Бюджет гранту – 50 тисяч євро.
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук у Фейсбуку.
В рамках проєкту планують закупити 21 портативний кисневий концентратор для медзакладів Луцької МТГ, 36 автоматичних безконтактних дезінфекторів для рук, виготовити 2 тисячі захисних масок в рамках інформаційно-промоційної кампанії.
Також планують організувати 2 онлайн зустрічі представників галузі охорони здоров’я краю Ліппе(Німеччина) та Луцької МТГ.
Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».
Термін реалізації проєкту: 15.05.2021—31.12.2021.
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Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук у Фейсбуку.
В рамках проєкту планують закупити 21 портативний кисневий концентратор для медзакладів Луцької МТГ, 36 автоматичних безконтактних дезінфекторів для рук, виготовити 2 тисячі захисних масок в рамках інформаційно-промоційної кампанії.
Також планують організувати 2 онлайн зустрічі представників галузі охорони здоров’я краю Ліппе(Німеччина) та Луцької МТГ.
Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».
Термін реалізації проєкту: 15.05.2021—31.12.2021.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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