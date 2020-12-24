Луцьк виграв грант на боротьбу з коронавірусом





Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук у Фейсбуку.



В рамках проєкту планують закупити 21 портативний кисневий концентратор для медзакладів Луцької МТГ, 36 автоматичних безконтактних дезінфекторів для рук, виготовити 2 тисячі захисних масок в рамках інформаційно-промоційної кампанії.



Також планують організувати 2 онлайн зустрічі представників галузі охорони здоров’я краю Ліппе(Німеччина) та Луцької МТГ.

Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».



Термін реалізації проєкту: 15.05.2021—31.12.2021.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк виграв черговий грантовий проєкт «Протидія пандемії у Луцьку: заходи із зменшення поширення хвороби та посилення захисту населення». Бюджет гранту – 50 тисяч євро.Про це повідомив мер містаВ рамках проєкту планують закупити 21 портативний кисневий концентратор для медзакладів Луцької МТГ, 36 автоматичних безконтактних дезінфекторів для рук, виготовити 2 тисячі захисних масок в рамках інформаційно-промоційної кампанії.Також планують організувати 2 онлайн зустрічі представників галузі охорони здоров’я краю Ліппе(Німеччина) та Луцької МТГ.Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».Термін реалізації проєкту: 15.05.2021—31.12.2021.

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