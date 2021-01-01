В Україні усі субсидії з травня перевели у готівкову форму





Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час пресконференції в



«У перехідному періоді субсидія надавалася у грошовій формі, але за 2 різними механізмами. Перший - це готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії. І близько 5%, що становить 160 тис. домогосподарств, отримували її у грошовій безготівковій формі за рахунок зарахування цих коштів на рахунок в Ощадбанку, який проводив розрахунки з підприємствами. З 1 травня поточного року цей перехідний процес завершується і всі субсидії з травня будуть виплачуватися громадянам виключно у готівковій формі», - сказав Музиченко.



Він підкреслив, що отримувачі субсидії зможуть розпоряджатися залишками коштів уже в той місяць, за який отримали допомогу, а не чекати завершення опалювального сезону.



Українці, які в минулий опалювальний період отримували субсидію у безготівковій формі, зможуть отримати залишок коштів до грудня. При цьому якщо субсидіант має рахунок в Ощадбанку, то він може розраховувати на ці кошти уже зараз. «Тим, хто не має рахунків в Ощадбанку, потрібно їх відкрити», - додав Музиченко.



Як повідомлялося, 14 квітня уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів. Зокрема, уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.



Переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна протягом 5 місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні із 1 травня всі субсидії надаються виключно у готівковій формі безпосередньо споживачам.Про це повідомив заступник міністра соціальної політикипід час пресконференції в Укрінформі. «У перехідному періоді субсидія надавалася у грошовій формі, але за 2 різними механізмами. Перший - це готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії. І близько 5%, що становить 160 тис. домогосподарств, отримували її у грошовій безготівковій формі за рахунок зарахування цих коштів на рахунок в Ощадбанку, який проводив розрахунки з підприємствами. З 1 травня поточного року цей перехідний процес завершується і всі субсидії з травня будуть виплачуватися громадянам виключно у готівковій формі», - сказав Музиченко.Він підкреслив, що отримувачі субсидії зможуть розпоряджатися залишками коштів уже в той місяць, за який отримали допомогу, а не чекати завершення опалювального сезону.Українці, які в минулий опалювальний період отримували субсидію у безготівковій формі, зможуть отримати залишок коштів до грудня. При цьому якщо субсидіант має рахунок в Ощадбанку, то він може розраховувати на ці кошти уже зараз. «Тим, хто не має рахунків в Ощадбанку, потрібно їх відкрити», - додав Музиченко.Як повідомлялося, 14 квітня уряд ухвалив рішення, яким переглянуто окремі критерії надання житлових субсидій для забезпечення адресного підходу при наданні державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів. Зокрема, уточнено вимоги матеріального та майнового характеру під час призначення житлових субсидій у частині: здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів тощо.Переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна протягом 5 місяців.

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