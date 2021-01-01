Польща буде вакцинувати заробітчан з України просто на кордоні



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На такий крок Польща йде тому, що час до часу "виловлює" на прикордонних пунктах пропуску по кілька інфікованих. Відповідно, країна відчуває потребу посилити захист.



Щеплення під час перетину кордону з Польщею – близька перспектива

На прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві охочим потрапити до Польщі будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Причину такого кроку пояснив керівник медичного центру Medyk в Жешуві Станіслав Мазур.



"Ми щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить і наш захист",– сказав він.



І додав, що ініціатива вакцинувати заробітчан на кордоні надійшла від самих роботодавців. Мовляв, вони переживають через те, що під час виробничого процесу трапляються спалахи COVID-19, які блокують роботу підприємства.



Зверніть увагу: дату початку вакцинації заробітчан на пунктах пропуску через кордон Польщі наразі не оприлюднювали.



Чи дійсно у Польщі вакцину може отримати будь-хто, навіть іноземець

Перетнути кордон Польщі з туристичною метою наразі неможливо. Для цього треба мати вагому родинну причину або запрошення на роботу від польського роботодавця.



• Однак міністерство охорони здоров’я Польщі запевняє, що вакцинуватися в країні може кожен іноземець, який перетнув кордон законно.

• І для цього не потрібно якихось особливих документів на кшталт дозволу на постійне проживання чи страхівки. Потрібне тільки скерування від лікаря.



Таке саме скерування потрібне й громадянам Польщі. Але вони отримують від лікаря документ із номером PESEL, а іноземці – із номером їхнього паспорта. Наразі у Польщі щеплені 16 мільйонів громадян, а от іноземців – тільки 11 тисяч.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українських заробітчан, які прямують до Польщі, будуть вакцинувати проти коронавірусу просто на кордоні. Причому робити це збираються однодозовим препаратом від Johnson & Johnson.Про це пише 24 Канал На такий крок Польща йде тому, що час до часу "виловлює" на прикордонних пунктах пропуску по кілька інфікованих. Відповідно, країна відчуває потребу посилити захист.На прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві охочим потрапити до Польщі будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Причину такого кроку пояснив керівник медичного центру Medyk в Жешуві"Ми щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить і наш захист",– сказав він.І додав, що ініціатива вакцинувати заробітчан на кордоні надійшла від самих роботодавців. Мовляв, вони переживають через те, що під час виробничого процесу трапляються спалахи COVID-19, які блокують роботу підприємства.Зверніть увагу: дату початку вакцинації заробітчан на пунктах пропуску через кордон Польщі наразі не оприлюднювали.Перетнути кордон Польщі з туристичною метою наразі неможливо. Для цього треба мати вагому родинну причину або запрошення на роботу від польського роботодавця.• Однак міністерство охорони здоров’я Польщі запевняє, що вакцинуватися в країні може кожен іноземець, який перетнув кордон законно.• І для цього не потрібно якихось особливих документів на кшталт дозволу на постійне проживання чи страхівки. Потрібне тільки скерування від лікаря.Таке саме скерування потрібне й громадянам Польщі. Але вони отримують від лікаря документ із номером PESEL, а іноземці – із номером їхнього паспорта. Наразі у Польщі щеплені 16 мільйонів громадян, а от іноземців – тільки 11 тисяч.

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