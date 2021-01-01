Коронавірусна статистика: повідомили про ситуацію в Україні за останню добу

5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 19 травня.Також за минулу добу:госпіталізовано – 2 269 осіб;виписали з лікарень – 3 174 особи;летальних випадків – 227;одужало – 17 102 особи;здійснили тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається понад три тижні.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 165 233 особи;одужало – 1 899 446 осіб;летальних випадків – 48 696;провели ПЛР-тестувань – 9 914 382.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 477 випадків;Вінницька область – 128 випадків;Волинська область – 193 випадки;Дніпропетровська область – 457 випадків;Донецька область – 336 випадків;Житомирська область – 115 випадків;Закарпатська область – 67 випадків;Запорізька область – 276 випадків;Івано-Франківська область – 98 випадків;Київська область – 336 випадків;Кіровоградська область – 84 випадки;Луганська область – 111 випадків;Львівська область – 239 випадків;Миколаївська область – 237 випадків;Одеська область – 130 випадків;Полтавська область – 131 випадок;Рівненська область – 309 випадків;Сумська область – 167 випадків;Тернопільська область – 108 випадків;Харківська область – 567 випадків;Херсонська область – 110 випадків;Хмельницька область – 178 випадків;Черкаська область – 169 випадків;Чернівецька область – 62 випадки;Чернігівська область – 53 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.