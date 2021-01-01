Коронавірусна статистика: повідомили про ситуацію в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:50
5138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 19 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 269 осіб;
виписали з лікарень – 3 174 особи;
летальних випадків – 227;
одужало – 17 102 особи;
здійснили тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається понад три тижні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 165 233 особи;
одужало – 1 899 446 осіб;
летальних випадків – 48 696;
провели ПЛР-тестувань – 9 914 382.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 477 випадків;
Вінницька область – 128 випадків;
Волинська область – 193 випадки;
Дніпропетровська область – 457 випадків;
Донецька область – 336 випадків;
Житомирська область – 115 випадків;
Закарпатська область – 67 випадків;
Запорізька область – 276 випадків;
Івано-Франківська область – 98 випадків;
Київська область – 336 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 111 випадків;
Львівська область – 239 випадків;
Миколаївська область – 237 випадків;
Одеська область – 130 випадків;
Полтавська область – 131 випадок;
Рівненська область – 309 випадків;
Сумська область – 167 випадків;
Тернопільська область – 108 випадків;
Харківська область – 567 випадків;
Херсонська область – 110 випадків;
Хмельницька область – 178 випадків;
Черкаська область – 169 випадків;
Чернівецька область – 62 випадки;
Чернігівська область – 53 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 19 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 269 осіб;
виписали з лікарень – 3 174 особи;
летальних випадків – 227;
одужало – 17 102 особи;
здійснили тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається понад три тижні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 165 233 особи;
одужало – 1 899 446 осіб;
летальних випадків – 48 696;
провели ПЛР-тестувань – 9 914 382.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 477 випадків;
Вінницька область – 128 випадків;
Волинська область – 193 випадки;
Дніпропетровська область – 457 випадків;
Донецька область – 336 випадків;
Житомирська область – 115 випадків;
Закарпатська область – 67 випадків;
Запорізька область – 276 випадків;
Івано-Франківська область – 98 випадків;
Київська область – 336 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 111 випадків;
Львівська область – 239 випадків;
Миколаївська область – 237 випадків;
Одеська область – 130 випадків;
Полтавська область – 131 випадок;
Рівненська область – 309 випадків;
Сумська область – 167 випадків;
Тернопільська область – 108 випадків;
Харківська область – 567 випадків;
Херсонська область – 110 випадків;
Хмельницька область – 178 випадків;
Черкаська область – 169 випадків;
Чернівецька область – 62 випадки;
Чернігівська область – 53 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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