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Через сильну зливу на Волині затопило присадибні ділянки

Через сильну зливу на Волині затопило присадибні ділянки
У Ковелі інтенсивні опади спричинили підтоплення присадибних ділянок.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Вчора, 18 травня, пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт щодо відкачування води з присадибних ділянок та житлових будинків, що стало наслідком інтенсивних опадів.

Зокрема, у Ковелі на вулицях Володимира Кияна, Київській та Фестивальній відкачали близько 430 м 3 води. До ліквідації залучили 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Через сильну зливу на Волині затопило присадибні ділянки


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Теги: Волинь, Ковель, злива, підтоплення
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