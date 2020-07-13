Через сильну зливу на Волині затопило присадибні ділянки
Сьогодні, 09:15
У Ковелі інтенсивні опади спричинили підтоплення присадибних ділянок.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 18 травня, пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт щодо відкачування води з присадибних ділянок та житлових будинків, що стало наслідком інтенсивних опадів.
Зокрема, у Ковелі на вулицях Володимира Кияна, Київській та Фестивальній відкачали близько 430 м 3 води. До ліквідації залучили 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 18 травня, пожежно-рятувальні підрозділи області здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт щодо відкачування води з присадибних ділянок та житлових будинків, що стало наслідком інтенсивних опадів.
Зокрема, у Ковелі на вулицях Володимира Кияна, Київській та Фестивальній відкачали близько 430 м 3 води. До ліквідації залучили 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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