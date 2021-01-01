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Сім смертей і майже дві сотні нових інфікованих: ситуація щодо COVID-19 на Волині за останню добу

Сім смертей і майже дві сотні нових інфікованих: ситуація щодо COVID-19 на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 193 нових підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 12, у медпрацівників — 5). Одужало за добу – 272 особи, летальних випадків –7.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

За весь час пандемії в області зареєстрували 60073 підтверджених випадків COVID-19, з них 3128 у дітей та 3548 у медичних працівників. Одужало 55 083 особи, з них 2685 дітей та 3229 медичних працівників. 1006 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 3884.

Розподіл випадків:

Сім смертей і майже дві сотні нових інфікованих: ситуація щодо COVID-19 на Волині за останню добу
Сім смертей і майже дві сотні нових інфікованих: ситуація щодо COVID-19 на Волині за останню добу


За період епідемічного спостереження зареєстровано 66 952 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 290 повідомлень про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежено 234 888 осіб. За минулу добу обстежено – 1225 осіб, в тому числі в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 98 та приватними лабораторіями – 100.

Методом ІФА на COVID-19 обстежено 163 201 особу. За минулу добу обстежено — 412 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 390 та приватними лабораторіями – 15.

Від початку вакцинальної кампанії в області проведено 24 629 щеплень, в тому числі за 18 травня 2021 року – 677. Одну дозу отримали – 23607 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –1022 особи

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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