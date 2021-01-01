Сім смертей і майже дві сотні нових інфікованих: ситуація щодо COVID-19 на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 193 нових підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 12, у медпрацівників — 5). Одужало за добу – 272 особи, летальних випадків –7.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 60073 підтверджених випадків COVID-19, з них 3128 у дітей та 3548 у медичних працівників. Одужало 55 083 особи, з них 2685 дітей та 3229 медичних працівників. 1006 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.Кількість активних хворих – 3884.Розподіл випадків:За період епідемічного спостереження зареєстровано 66 952 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 290 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежено 234 888 осіб. За минулу добу обстежено – 1225 осіб, в тому числі в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 98 та приватними лабораторіями – 100.Методом ІФА на COVID-19 обстежено 163 201 особу. За минулу добу обстежено — 412 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 390 та приватними лабораторіями – 15.Від початку вакцинальної кампанії в області проведено 24 629 щеплень, в тому числі за 18 травня 2021 року – 677. Одну дозу отримали – 23607 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –1022 особи