Пам'ятка природи: Цуманські джерела приведуть до ладу та облаштують територію навколо





Про це домовились голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, керівництво Цуманської громади та науковці Луцького національного технічного університету,



Як розповів радник голови Луцької райради Юрій Ройко, «Цуманські джерела» - гідрологічна пам’ятка природи, об’єкт природо-заповідного фонду.



«Наше завдання - дати джерелам нове життя. Наразі вони замулені. Витік із джерел потрапляє у річку Путилівка, але сам канал необхідно розчистити та поглибити. З давніх-давен ці джерела були відомі, до них був відкритий доступ, і ми хочемо цю традицію відновити», - наголосив Юрій Ройко.









Він також повідомив, що кошти на відновлення та облаштування території навколо джерел передбачені в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища. Залишилось лише розробити проєкт та втілити його у життя – для цього Луцька районна рада й залучила до співпраці науковців Луцького національного технічного університету.



«Луцька районна рада підписала Меморандум про співпрацю із Луцьким національним технічним університетом, от ми і залучаємо викладачів, студентів до реалізації спільного проекту з відновлення джерел. Ми не просто на словах домовилися про співпрацю, ми конкретними діями підтверджуємо свої наміри», - розповів голова райради Олександр Омельчук.









Тож оглянути стан Цуманських джерел проректор ЛНТУ, депутат Луцької райради Надія Ковальчук приїхала із цілим науковим «десантом»: заступником декана факультету будівництва та дизайну, керівником будівельної лабораторії та доцентом кафедри будівництва та цивільної інженерії.



«Для облагородження території біля джерел найкраще було б оголосити конкурс на кращий проєкт серед студентів. Тоді Цуманська громада матиме чимало варіантів і обере найкращий, адже це має бути не просто накриття над джерелами та доріжка до них, а ціла концепція», - зауважила Надія Ковальчук.







Заступник Цуманського селищного голови Павло Арендарчук погодився із пропозицією науковців.



«Головне - розчистити джерела та канал скидання води, але разом з тим ми розуміємо, що цього не достатньо, аби повернути джерелам їхню колишню привабливість для відвідувачів та туристів», - сказав посадовець.



Він також розповів, що Цуманські джерела можуть бути цікавими не лише як гідрологічний об’єкт, а й історичний, адже неподалік від джерел розташовувався мисливський будинок князів Радзивіллів.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замулені джерела поблизу села Ромашківка Цуманської громади приведуть до ладу, а для зручності відвідувачів облагородять і територію навколо.Про це домовились голова Луцької районної ради, керівництво Цуманської громади та науковці Луцького національного технічного університету, йдеться на сайті установи.Як розповів радник голови Луцької райради, «Цуманські джерела» - гідрологічна пам’ятка природи, об’єкт природо-заповідного фонду.«Наше завдання - дати джерелам нове життя. Наразі вони замулені. Витік із джерел потрапляє у річку Путилівка, але сам канал необхідно розчистити та поглибити. З давніх-давен ці джерела були відомі, до них був відкритий доступ, і ми хочемо цю традицію відновити», - наголосив Юрій Ройко.Він також повідомив, що кошти на відновлення та облаштування території навколо джерел передбачені в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища. Залишилось лише розробити проєкт та втілити його у життя – для цього Луцька районна рада й залучила до співпраці науковців Луцького національного технічного університету.«Луцька районна рада підписала Меморандум про співпрацю із Луцьким національним технічним університетом, от ми і залучаємо викладачів, студентів до реалізації спільного проекту з відновлення джерел. Ми не просто на словах домовилися про співпрацю, ми конкретними діями підтверджуємо свої наміри», - розповів голова райради Олександр Омельчук.Тож оглянути стан Цуманських джерел проректор ЛНТУ, депутат Луцької райрадиприїхала із цілим науковим «десантом»: заступником декана факультету будівництва та дизайну, керівником будівельної лабораторії та доцентом кафедри будівництва та цивільної інженерії.«Для облагородження території біля джерел найкраще було б оголосити конкурс на кращий проєкт серед студентів. Тоді Цуманська громада матиме чимало варіантів і обере найкращий, адже це має бути не просто накриття над джерелами та доріжка до них, а ціла концепція», - зауважила Надія Ковальчук.Заступник Цуманського селищного головипогодився із пропозицією науковців.«Головне - розчистити джерела та канал скидання води, але разом з тим ми розуміємо, що цього не достатньо, аби повернути джерелам їхню колишню привабливість для відвідувачів та туристів», - сказав посадовець.Він також розповів, що Цуманські джерела можуть бути цікавими не лише як гідрологічний об’єкт, а й історичний, адже неподалік від джерел розташовувався мисливський будинок князів Радзивіллів.

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