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Були брудні, занедбані та кволі: на Волині двох малолітніх дітей забрали до лікарні від п'яної матері

Були брудні, занедбані та кволі: на Волині двох малолітніх дітей забрали до лікарні від п'яної матері
У селі Соснина Іваничівської громади із сім'ї до лікарні забрали двох дітей.

Про це повідомляють на сайті селищної ради.

З метою профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, залишення дітей без батьківського піклування, перевірки інформації про неналежне виконання батьківських обов’язків, 18 травня начальник служби у справах дітей селищної ради Жанна Гринюк спільно з працівниками органів Національної поліції та охорони здоров’я здійснила виїзд на територію села.

В ході інспектування сім’ї гр. П. встановили, що гр. П. та її співмешканець мали чітко виражені ознаки алкогольного сп’яніння. Малолітні діти 2019 року народження та 2021 року народження були брудні, занедбані та кволі.

З метою попередження загрози їх життю та здоров’ю, комісія прийняла рішення про негайне вилучення малолітніх дітей із сім’ї та забезпечила їх тимчасове влаштування до дитячого відділення КНП «Іваничівська центральна районна лікарня» для проведення та документування медичного обстеження.

Питання подальшого влаштування дітей розглянуть в терміновому порядку на засіданні комісії з питань захисту прав дитини селищної ради.

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Теги: діти, Соснина. Іваничівська громада
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